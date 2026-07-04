Pronostici Paraguay-Francia: quasi ammoniti plus

Pronostici Paraguay-Francia: in una partita che ci pare possa essere indirizzata, ecco le nostre scelte sugli ammoniti plus

Siamo qui a ribadire il concetto: la sfida tra Paraguay e Francia è una di quelle indirizzate. Un altro concetto, dopo aver visto le partite fino al momento, è che solamente la truppa di Deschamps possa perdere questo Mondiale. Una squadra troppo forte, una squadra di un altro livello.

Ora, entrando nel merito della questione, in questo articolo andiamo a vedere chi sono gli uomini che nel corso dei 90minuti si possono o prendere il giallo oppure commettere almeno due falli nel corso della partita.

Pronostici Paraguay-Francia, le nostre scelte

Partiamo dal Paraguay. Di solito gli attaccanti nel corso della partita un paio di falli li commettono. In questo caso il nome che scegliamo è quello di Enciso. Quando salta, oppure se deve prendere il primo uomo per il pressing, non ha le caratteristiche giuste per difendere. E almeno un paio di infrazioni le potrebbe commettere così come Galarza. Lui avrà un compito molto molto difficile. I francesi gli potrebbero davvero arrivare da tutte le parti.

Continuiamo con la squadra nettamente favorita per la vittoria del Mondiale. Per lo stesso motivo di Enciso scegliamo Barcola. Deve dare una mano in fase di non possesso palla e le sue scelte determineranno anche come affrontare il pressing. Insomma, due falli – anche per via dei passati – ci stanno tutti. Pure Rabiot, che in mezzo al campo avrà il compito di difendere, è quello maggiormente indiziato per commettere almeno due infrazioni nel corso della partita.

Ricapitolando, infine: Galarza, Enciso, Rabiot e Barcola, quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 7,64 volte la posta.