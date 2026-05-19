Pronostico Wolfsburg-Paderborn: mettono la testa davanti

Wolfsburg-Paderborn è una partita valida per l’andata dei playout di Bundesliga: formazioni, pronostico e dove vederla

Non è bastata la vittoria al Wolfsburg sul campo del St. Pauli all’ultima giornata di Bundesliga per salvarsi in maniera diretta. Ma i padroni di casa hanno la possibilità contro il Paderborn – che ha chiuso la propria stagione al terzo posto nella Serie B tedesca – di salvarsi. E ovviamente dall’altro lato cercare di fare un’impresa che vorrebbe dire promozione.

Non è una partita scontata. O, per meglio dire, non è una doppia sfida sicura. In diverse situazione nel corso degli anni è salita la squadra appunto che veniva dalla cadetteria. Certo, in questo caso ci sono i precedenti che non aiutano la squadra ospite. Il Wolfsburg infatti nel corso degli ultimi cinque scontri diretti non ha mai perso: ha vinto tre volte e pareggiato due.

I padroni di casa devono comunque invertire in questa partita un preoccupante trend domestico: parliamo di una squadra che nelle ultime quattro uscite interne in tre occasioni non ha segnato. E almeno un gol, per mettere in discesa questa partita, serve eccome. La sensazione, in generale, è che il destino di entrambe si deciderà proprio nel match di ritorno in programma poi nel weekend. Ma questa partita, per ovvi motivi, vede favoriti i padroni di casa solamente per il fatto che hanno disputato un campionato diverso, con ritmi diversi e anche con delle pressioni diverse. E almeno in questa prima partita si vedrà.

Come vedere Union Wolfsburg-Paderborn in diretta tv e streaming

La sfida Wolfsburg-Paderborn è in programma giovedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Wolfsburg è quotata 1.73 su Goldbet, Lottomatica e 1.75 su SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Una gara da vittoria interna. Il Wolfsburg metterà la testa davanti in questo spareggio e poi cercherà di salvarsi nel ritorno. La quota è ghiotta pensando che il club di casa ha giocato la Bundesliga e quello ospite la Serie B.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Paderborn

WOLFSBURG (3-5-2): Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Kumbedi, Svanberg, Vini Souza, Eriksen, Maehle; Pejcinovic, Daghim.

PADERBORN (3-4-2-1): Seimen; Hansen, Scheller, Brackelmann; Curda, Baur, Castaneda, Sticker; Muller, Bibija; Marino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1