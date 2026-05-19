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Pronostico Al Khaleej-Al Ahli: lo spettacolo è sicuro

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Al Khaleej-Al Ahli è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Conquistato da un pezzo l’accesso alla prossima Champions League asiatica, che era il minimo obiettivo stagionale, l’Al Ahli chiude la sua annata andando a giocare sul campo dell’Al Khaleej, una squadra che non ha nulla da chiedere ma che vorrebbe, dal proprio canto, cercare di mettere in cascina un risultato sicuramente prestigioso in questa ultima uscita.

Pronostico Al Khaleej-Al Ahli:
Pronostico Al Khaleej-Al Ahli: lo spettacolo è sicuro (Profilo Instagram Al Ahli) – Ilveggente.it

Non sarà semplice, comunque. Anche perché l’Al Ahli ha ancora possibilità di prendere al secondo posto l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Un passaggio complicato, questo, ma non è impossibile. Diciamo chiaramente una cosa: questa è la classica partite di fine stagione dove nessuno ha qualcosa da chiedere e dove lo spettacolo è sicuramente assicurato.

Attaccanti in vetrina, in poche parole. Sia da un lato sia dall’altro. Non ci aspettiamo niente di tattico, com’è evidente, ma ci aspettiamo di vedere una partita dove entrambe cercheranno, in primis, di segnare un gol in più dell’altra squadra e poi cercare divertimento. Alla fine, comunque, la dovrebbero spuntare anche gli ospiti. Che hanno qualità diverse.

Come vedere Al Khaleej-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Al Khaleej-Al Ahli in programma mercoledì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.43 su GoldbetLottomatica e SportBet.

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Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive. E su questo ci pare di dubbi non ce ne possano essere. La qualità della squadra ospite alla fine verrà fuori. Quindi anche la vittoria esterna ci pare sicura.

Le probabili formazioni di Al Khaleej-Al Ahli

AL KHALEEJ (4-4-2): Moris; Al Hamsal, Asiri, Al Khabrani, Rebocho; Masouras, Kanabah, Kourbelis, Fernandes; King, Fortounis.
AL AHLI (4-2-3-1): Al Sanbi; Makrashi, Demiral, Ibanez, Dams; Atangana, Millot; Mahrez, Abu Al Shamat, Al Buraikan; Toney.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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