Pronostico Palermo-Catanzaro, rosanero sul baratro: Aquilani può fare la storia

Palermo-Catanzaro è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Pippo Inzaghi, alla vigilia del match d’andata, in conferenza stampa aveva più volte citato i 13 punti di differenza tra il suo Palermo e il Catanzaro nella classifica di regular season, probabilmente con l’intento di infondere ancora più coraggio alla truppa rosanero, quasi a voler ribadire chi fosse la più forte.
Un’affermazione che, alla luce di ciò che si è visto domenica scorsa nel capoluogo calabrese, si è però rivelata un clamoroso autogol: Aquile dominanti nella sfida del “Ceravolo”, con ben tre reti realizzate nel primo tempo – doppietta Iemmello e sigillo del talentino Liberali – e un risultato (3-0) che costringe i siciliani a realizzare un vero e proprio miracolo sportivo nel ritorno allo stadio “Barbera”.
Vale a dire vincere almeno con tre gol di scarto per evitare un’eliminazione che farebbe parecchio rumore: nelle semifinali playoff, infatti, non sono previsti né supplementari né rigori; in caso di parità di reti segnate in finale andrà la meglio classificata nella stagione regolare. Servirà dunque un super Palermo per provare a ribaltare tutto, mentre gli ospiti potranno permettersi di perdere addirittura con due gol di scarto.
Giallorossi a un passo dalla finale
E la remuntada è tutt’altro che scontata, dal momento che il Catanzaro continua a volare sulle ali dell’entusiasmo – nel preliminare aveva travolto l’Avellino, sempre con un netto 3-0 – e ha già dimostrato di poter colmare il gap con i rosanero grazie a un gioco collaudato e coraggioso ma soprattutto grazie a quella sfacciataggine che in campionato gli ha permesso di trasformarsi in una pericolosissima mina vagante. Alberto Aquilani è a un passo da un’impresa storica: portare i calabresi a giocare una finale playoff, un traguardo che il Catanzaro non è mai riuscito a raggiungere nelle due stagioni precedenti, fermandosi sempre alla semifinale.
Dal canto suo, Inzaghi confida del fattore “Barbera” – 14 vittorie in 19 partite di regular season davanti al proprio pubblico e appena 12 gol subiti – per scongiurare un flop che metterebbe tutto in discussione, finanche la posizione dello stesso tecnico. Tra i successi casalinghi del Palermo c’è pure il rocambolesco 3-2 rifilato al Catanzaro venti giorni fa, sebbene per i giallorossi quello fosse un match inutile dal punto di vista della classifica, avendo già blindato il quinto posto.
Come vedere Palermo-Catanzaro in diretta tv e in streaming
Palermo-Catanzaro, in programma mercoledì alle 20:00 allo stadio “Barbera” di Palermo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano, compresi playoff e playout. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Palermo-Catanzaro anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare Prime sul sito ed aggiungere il pacchetto LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Il Palermo visto in Calabria è stato l’ombra di se stesso. Spento, senza mordente e nullo in attacco. Inzaghi si affida ora alla legge del “Barbera”, un autentico fortino capace di regalare 14 vittorie in 19 partite e appena 12 gol subiti in campionato. Dall’altra parte, il Catanzaro di Alberto Aquilani sta giocando dei playoff perfetti (due 3-0 consecutivi tra Avellino e andata) e ha la sfacciataggine di chi non ha nulla da perdere e vede la storia a un passo.
Davanti ai propri tifosi, il Palermo tirerà fuori l’orgoglio e la rabbia agonistica per lavare l’onta dell’andata. I rosanero hanno le qualità per vincere la partita nei novanta minuti, spingendo fin dall’inizio. Tuttavia, per il discorso qualificazione, occhio alla combo 1+Over 2.5, dato che i siciliani dovranno scoprirsi totalmente e attaccare a pieno organico, lasciando praterie alle ripartenze letali di Iemmello e compagni. Il Palermo vincerà il match d’orgoglio, ma difficilmente riuscirà a mantenere la porta intentata contro un Catanzaro così in fiducia. Un successo rosanero che potrebbe però non bastare a ribaltare il pesante passivo dell’andata, regalando ad Aquilani una storica finale.
Le probabili formazioni di Palermo-Catanzaro
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali; Iemmello, Pittarello.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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