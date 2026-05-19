Pronostico Friburgo-Aston Villa: contro “Re Unai” non c’è trippa per gatti

Friburgo-Aston Villa è la finale dell’edizione 2025-26 dell’Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La novità assoluta contro la grande favorita. Potrebbe essere questo il sottotitolo della finale di Europa League, edizione 2025-26, tra Friburgo e Aston Villa. Da una parte i tedeschi, mai arrivati così lontano nelle precedenti partecipazioni alle competizioni continentali, dall’altra gli inglesi, che invece hanno l’occasione di vincere il loro primo trofeo europeo dopo oltre 40 anni e che per farlo si affidano al “re” indiscusso di questa manifestazione, quell’Unai Emery che l’ha sollevata ben quattro volte nel corso della sua carriera (tre con il Siviglia, una alla guida del Villarreal e una finale persa quand’era al timone dell’Arsenal).

Ovviamente la presenza dei Villans a Istanbul, nello stadio del Besiktas, non è affatto una sorpresa. McGinn e compagni hanno dato ragione ai bookmaker, che sin dalle prime battute li hanno sempre considerati i candidati numero uno per la vittoria finale. Un dominio vero e proprio quello del club di Birmingham, a cominciare dalla fase a girone unico, conclusa con 7 vittorie in 8 partite e un bottino di 21 punti (solo il Lione è stato capace di tenergli testa).

Quasi esclusivamente successi anche nella fase ad eliminazione diretta. Negli ottavi l’Aston Villa ha fatto fuori il Lille, battuto sia all’andata che al ritorno (0-1 e 2-0), poi ha interrotto il sogno del Bologna di Vincenzo Italiano (1-3 in Emilia e 4-0 al Villa Park) ed infine la “remuntada” nella semifinale tutta inglese con il Nottingham Forest, travolto 4-0 a Birmingham e riportato immediatamente coi piedi per terra dopo l’1-0 del City Ground nel match d’andata.

Emery può entrare nella storia

Emery ora punta a scrivere un’altra pagina di storia permettendo a un club prestigioso di rivincere un trofeo a distanza di trent’anni dall’ultima volta.

La vittoria dell’Europa League rappresenterebbe probabilmente il culmine di un progetto ambizioso iniziato nel 2022 e che ha consentito ai Villans di competere e tenere testa alle corazzate della Premier League nonché di diventare una mina vagante in Europa, in qualunque competizione.

Proprio venerdì scorso l’Aston Villa, battendo 4-2 il Liverpool al Villa Park, ha avuto la certezza matematica di chiudere tra le prime 5 con un turno d’anticipo. Questo significa che, anche se le cose non dovessero andare bene nella finale di Istanbul, il pass per la prossima Champions League sarebbe comunque in cassaforte. Trascinati dai gol di Watkins (5) e dagli assist di Buendia e Rogers (9 complessivi), i Villans vantano il miglior attacco del torneo con 28 reti. E al tempo stesso sono stati eccellenti nella propria metà campo. Appena 6 gol subiti nella League Phase e solo 2 nelle sei partite di fase ad eliminazione diretta, in cui hanno fatto registrare pure quattro clean sheet.

Il capolavoro di Schuster

Oltre a un pizzico di fortuna nei sorteggi, il Friburgo si è spinto fino a questo punto grazie a un identità di gioco ben precisa: pressing offensivo, intensità, coraggio ma anche organizzazione.

Un piccolo “capolavoro”, se vogliamo, che porta la firma di Julian Schuster, che ha avuto pure il merito di saper trarre il meglio da una rosa che può fare affidamento sia su veterani come Grifo (7 gol per il fantasista italotedesco, l’uomo-simbolo di questo club) sia su talenti in erba come il classe 2005 Manzambi, autentica rivelazione di questa Europa League (5 reti, bottino anomalo per un centrocampista). Senza dimenticare, poi, l’apporto del fromboliere Matanovic, autore di 11 gol in coppa.

La truppa di Schuster, che aveva chiuso al settimo posto la League Phase – posizione che gli ha permesso di evitare gli spareggi – ha mostrato grande resilienza e determinazione nelle sfide da dentro o fuori. Rimonta sul Genk negli ottavi (1-0 in Belgio e 5-1 in Germania), sei gol totali rifilati al Celta Vigo (3-0 e 1-3), per poi completare l’opera in semifinale con i portoghesi del Braga: decisivo il 3-1 dell’Europa-Park Stadion che ha reso vano il successo dei lusitani all’andata (2-1).

In Bundesliga il Friburgo è stato meno costante ma è riuscito comunque a finire tra le prime sette. In caso di sconfitta in finale Grifo e compagni hanno il “salvagente” della Conference League, dunque la possibilità di giocare in Europa anche nella prossima stagione.

Suzuki assenza pesante

Schuster può contare sull’intera rosa a disposizione, ad eccezione dell’infortunato Suzuki, che si è fratturato la clavicola e non sarà arruolabile. Manzambi duetterà con Eggenstein in mediana, mentre alle spalle di Matanovic giocherà Holer, con Grifo e Beste che cercheranno di fare male all’Aston Villa dalle rispettive fasce.

Gli indisponibili in casa Villans sono Kamara, Edward e Onana. Quest’ultimo si è fatto male nella semifinale d’andata con il Forest ed è molto improbabile che recuperi per la finalissima di Istanbul. Emery in mediana, come contro i Reds, potrebbe adattare nuovamente Lindelof. Sarà l’esperto difensore svedese ex Manchester United ad affiancare Tielemans.

Come vedere Friburgo-Aston Villa in diretta tv e in streaming La finale di Europa League Friburgo-Aston Villa è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Tupras Stadyumu di Istanbul, in Turchia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Comparazione quote La combo “2+Gol” è quotata a 3.90 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Over 1.5 Squadra 2” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Sulla carta il divario tecnico e di esperienza internazionale pende tutto a favore dell’Aston Villa. Gli inglesi arrivano a Istanbul con la mente sgombra, avendo già blindato il pass per la prossima Champions in Premier League, e potendo contare sul miglior attacco del torneo (28 reti complessive tra le due fasi). Il Friburgo, però, ha dimostrato lungo tutto il cammino una resilienza fuori dal comune, trascinato da capitan Grifo e dai gol del bomber Matanovic. Difficile, tuttavia, che i tedeschi riescano nell’impresa di ribaltare i pronostici. L’Aston Villa è stato costruito proprio per palcoscenici di questo livello e l’esperienza di Emery nella gestione delle finali di Europa League rappresenta il vero fattore discriminante del match. I britannici vantano una solidità impressionante nella fase a eliminazione diretta (solo 2 gol subiti) e la qualità di gente come Rogers o Watkins davanti può scardinare la retroguardia tedesca nei novanta minuti. Per una quota alternativa, l’Over 1.5 Squadra 2 è molto interessante. Ci aspettiamo una gara in cui il Friburgo proverà a ribattere colpo su colpo sfruttando i benefici del ruolo di outsider, ma il cinismo e lo spessore internazionale dei Villans alla fine dovrebbero emergere, regalando il trofeo a Emery. Entrambe dovrebbero andare a segno nei tempi regolamentari. Le probabili formazioni di Friburgo-Aston Villa FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Höler, Grifo; Matanović.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelöf, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins. POSSIBILE RISULTATO: 1-2