I pronostici di martedì 19 maggio: Premier League, Serie B e altri campionati

I pronostici di martedì 19 maggio, ci sono due partite di Premier League, i playoff di Serie B e altri campionati minori
La penultima giornata di Premier League si chiude stasera con i recuperi delle partite di Chelsea e Manchester City, che sabato si sono affrontate nella finale di FA Cup vinta dalla squadra di Guardiola grazie a un fantastico colpo di tacco di Semenyo. Il City è ancora in corsa per la vittoria del titolo di Premier League ma affronta una trasferta molto difficile contro il Bournemouth, in gran forma e in lotta per una qualificazione in Europa.
Il Chelsea, in una stagione decisamente fallimentare, ha ancora qualche possibilità di giocare in Europa nella prossima stagione e proverà a battere il Tottenham a cui serve un punto in queste ultime due partite di campionato per festeggiare una salvezza che a un certo punto appariva davvero complicata.
In Serie B c’è il ritorno del playoff tra Monza e Juve Stabia: all’andata i brianzoli hanno tremato per il doppio vantaggio delle Vespe, ma hanno poi recuperato pareggiando 2-2 e partono così ancora più favoriti per la qualificazione in finale dove a sorpresa potrebbero ritrovarsi di fronte il Catanzaro che ha battuto 3-0 il Palermo.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 3-6 in Chelsea-Tottenham, Premier League, ore 21:00
Vincenti
- MONZA (in Monza-Juve Stabia, Serie B, ore 20:00)
- SPORTING CHARLEROI (in Sporting Charleroi-Leuven, Belgio Pro League, ore 20:30)
- GENK (in Genk-Anversa, Belgio Pro League, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Westerlo-Standard Liegi, Belgio Pro League, ore 20:30
- Hapoel Beer Sheva-Maccabi Tel Aviv, Israele Premier League, ore 19:30
- Hapoel Petah Tikva-Beitar Jerusalem, Israele Premier League, ore 19:30
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Chelsea-Tottenham, Premier League, ore 21:00
- Bournemouth-Manchester City, Premier League, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.81 GOLDBET ; 9.80 SPORTBET; 7.81 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Monza-Juve Stabia, Serie B, ore 20:30
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