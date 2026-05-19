Pronostici Copa Libertadores 20 maggio: scontro cruciale a Buenos Aires

Copa Libertadores, inizia un’altra scoppiettante tre giorni nella massima competizione sudamericana per club. Occasione d’oro per il Fluminense, il Boca punta sulla spinta della Bombonera.

La Copa Libertadores entra nella sua fase caldissima con i novanta minuti della quinta giornata della fase a gironi, spalmata come di consueto su tre giorni. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì, i riflettori sono puntati sul girone D, dove va in scena un affascinante scontro tra nobili del calcio continentale: Boca Juniors-Cruzeiro.

Gli Xeneizes si sono complicati maledettamente la vita nelle ultime settimane, incassando due KO di fila per 1-0 contro il Cruzeiro e il Barcelona SC, scivolando così al terzo posto a quota 6 punti, alle spalle dell’Universidad Catolica e degli stessi brasiliani. Il momento è delicato, considerando anche la fresca eliminazione dal torneo Apertura per mano dell’Huracan nei playoff, ma la spinta della Bombonera può azzerare tutto. In coppa, infatti, il Boca vanta un rendimento interno leggendario, con ben diciannove partite consecutive senza sconfitte in casa. Un dato monstre che dovrebbe restituire fiducia a tutto l’ambiente: andiamo decisi sul segno 1X.

Discorso radicalmente diverso nel gruppo C per Fluminense-Bolivar, un vero e proprio dentro o fuori per i campioni in carica. Il Flu ha racimolato la miseria di 2 punti in 4 giornate ed occupa l’ultimo posto, ma la qualificazione non è ancora del tutto compromessa, visto che il Bolivar secondo dista solo tre lunghezze.

I brasiliani appaiono in netta ripresa: arrivano dal successo sul San Paolo nel Brasileirão e non perdono da 4 partite totali. Inoltre, il Bolivar lontano dalle alture di La Paz perde gran parte del suo superpotere. Ci aspettiamo una gara divertente e ricca di reti: storicamente i boliviani segnano con impressionante regolarità (in gol in 37 delle ultime 40 uscite) e l’Over 0.5 nel primo tempo è una costante nelle loro ultime 17 trasferte di coppa. Tuttavia, le loro debolezze esterne li vedono spesso andare sotto all’intervallo. La fame del Fluminense e i ritmi alti suggeriscono la combo 1+Over 2.5.

Le previsioni sulle altre partite

Spostiamo l’analisi sugli altri raggruppamenti, dove i verdetti sono a un passo. Nel gruppo H, il Rosario Central guida la classifica a quota 10 punti e, vincendo contro i venezuelani dell’UCV, blinderebbe gli ottavi e quasi certamente il primato. I padroni di casa si stanno dimostrando una muraglia invalicabile, con zero gol subiti in 4 partite e 5 realizzati. Il rendimento casalingo dei Canallas fa presagire un’altra prestazione totalmente controllata, mentre le enormi difficoltà dell’UCV in trasferta suggeriscono una serata molto complessa per l’attacco ospite. Puntiamo dritti sulla combo 1+Under 3.5.

Nel gruppo E, ottime chance di qualificazione anticipata per il Platense, impegnato sul campo dell’Independiente Santa Fe. Gli argentini sono secondi a quota 7 e con un pareggio in casa del fanalino di coda (il Santa Fe ha solo 2 punti) avrebbero il pass in tasca. I colombiani, spinti dal pubblico di casa, proveranno a prendere l’iniziativa fin dall’inizio, soprattutto nella ripresa dove tendono a essere più pericolosi, ma i loro sbilanciamenti difensivi potrebbero costare caro.

Il Platense baderà a controllare il ritmo, forte di una grande solidità difensiva e di un’enorme esperienza nel gestire queste partite tirate. Si preannuncia una vera partita a scacchi tattica decisa dai minimi dettagli: il nostro pronostico è X2+Under 2.5.

Chiudiamo con il big match del gruppo B tra Coquimbo Unido e Deportes Tolima. Entrambe guidano il girone a quota 7 punti, con un rassicurante vantaggio di +3 sulle inseguitrici. Si tratta di una battaglia strategica tra due filosofie opposte: i cileni cercheranno di sfruttare il fattore campo e il proprio slancio offensivo, spinti anche dal forte desiderio di vendicare il pesante 3-0 subito all’andata in Colombia; il Tolima, dal canto suo, si affiderà a una difesa super compatta per congelare la spinta dei padroni di casa.

Entrambe le formazioni arrivano da tre vittorie nelle ultime cinque partite, ma l’imbattibilità interna del Coquimbo e le difficoltà dei colombiani fuori dai propri confini spingono leggermente l’inerzia verso i padroni di casa. Un pareggio farebbe comodo a entrambe per mantenere le distanze, ma la prudenza la farà da padrona: accendiamo l’Under 2.5.

Copa Libertadores: possibili vincenti

Rosario Central (in Rosario Central-UCV)

Fluminense (in Fluminense-Bolivar)

Boca Juniors o pareggio (in Boca Juniors-Cruzeiro)

Platense o pareggio (in Independiente Santa Fe-Platense)

La partita da almeno tre gol complessivi

Fluminense-Bolivar

Le partite meno di tre gol complessivi

Coquimbo Unido-Tolima

Independiente Santa Fe-Platense

La partita da meno di quattro gol complessivi

Rosario Central-UCV

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” in Fluminense-Bolivar è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Independiente Santa Fe-Platense è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.49 su Sportbet.

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