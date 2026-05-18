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Pronostico Rouen-Laval: a caccia di un altro miracolo

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Rouen-Laval è una partita valida per l’andata dello spareggio promozione/retrocessione di Ligue 2 e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Si è appena conclusa la regular season dello Championnat National, la terza serie del sistema calcistico francese, e nell’ultimo turno, andato in scena nello scorso fine settimana, il grande protagonista è stato il Rouen, che all’ultima curva è riuscito a staccare il biglietto per lo spareggio promozione/retrocessione con la terzultima della Ligue 2, il Laval. Il club della Normandia si giocava il tutto per tutto in casa del Fleury, terzo a +2 fino a venerdì scorso: solamente una vittoria gli avrebbe consentito di scavalcare la sua diretta concorrente.

Cartillier del Rouen
Pronostico Rouen-Laval: a caccia di un altro miracolo (Instagram) – Ilveggente.it

E la vittoria è arrivata, in una maniera incredibilmente rocambolesca: sotto di un gol a tre minuti dalla fine, il Rouen l’ha ribaltata con uno stratosferico uno-due, realizzando prima un calcio di rigore (Rocha Santos) e poi mandando in visibilio i tifosi ospiti al novantunesimo con il sigillo di Faye. I biancorossi possono dunque sognare il ritorno in Ligue 2 dopo un ventennio passato tra i campionati dilettantistici.

Dovranno vedersela prima con il Laval, che nell’ultima giornata di Ligue 2 ha staccato definitivamente i corsi del Bastia, penultimi, e si è regalato un’ultima chance di salvezza. Fondamentale, per i Tangos, il successo casalingo ottenuto di misura contro il Boulogne-sur-Mer (2-1), il sesto risultato utile nelle ultime sette. Gli arancioneri in questo doppio spareggio avrano il vantaggio di disputare il ritorno davanti al proprio pubblico, dove non perdono da gennaio: in caso di parità di numero di gol dopo i 180 minuti sono previsti supplementari e rigori (niente regola dei gol in trasferta).

Come vedere Rouen-Laval in diretta tv e in streaming

I giocatori del Laval
Pronostico Rouen-Laval: a caccia di un altro miracolo (Instagram) – Ilveggente.it

La sfida Rouen-Laval, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il Rouen arriva a questo appuntamento con l’adrenalina a mille dopo la pazzesca rimonta contro il Fleury firmata Rocha Santos-Faye e maturata nei minuti di recupero.

La spinta emotiva della Normandia sarà enorme, ma di fronte c’è un Laval solido e abituato ai ritmi della Ligue 2. Gli ospiti hanno svoltato nell’ultimo periodo, trovando la salvezza di scorta grazie al 2-1 sul Boulogne e collezionando ben sei risultati utili nelle ultime sette giornate. Trattandosi della gara d’andata di un doppio confronto da dentro o fuori, la prudenza e la tattica la faranno da padrone. Il Laval sa di avere il jolly del match di ritorno da giocare nel proprio fortino casalingo (dove non perde da gennaio) e imposterà una gara di attesa e contenimento. Il Rouen cercherà la vittoria, ma senza scoprirsi troppo per evitare di compromettere la qualificazione già nei primi novanta minuti. Per una combo prudente, l’1X+Under 3.5 è un’ottima opzione.

Le probabili formazioni di Rouen-Laval

ROUEN (4-3-3): Maraval; Goprou, Bouzamoucha, Mendy, Bassin; Bezzekhami, Benzia, Cartillier; Seydi, Rocha Santos, Fuss.
LAVAL (5-4-1): Samassa; Kouassi, Ouaneh, Bane, Bianda, Sanna; Sellouki, Thomas, Mandouki, Houdayer; Camara.

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