I pronostici di lunedì 18 maggio: Premier League e altri campionati

I pronostici di lunedì 18 maggio, in Premier League c’è il posticipo Arsenal-Burnley, si gioca anche in altri campionati minori

L’Arsenal è generalmente quotato a 1.08 per battere il Burnley stasera e a 1.20 per vincere il titolo di Premier League. Attualmente i Gunners hanno due punti di vantaggio sul Manchester City e, con la squadra di Pep Guardiola che non scenderà in campo prima di domani, potrebbero trovarsi addirittura a +5 nel momento in cui i Citizens inizieranno la trasferta sul campo del Bournemouth, squadra in grandissima forma.

Non è soltanto il margine di due punti della squadra di Mikel Arteta a renderla favorita per il titolo. Anche il calendario gioca un ruolo importante e il finale di stagione dell’Arsenal sembra decisamente più agevole rispetto a quello del City. Dopo la trasferta contro le Cherries, la squadra di Guardiola ospiterà l’Aston Villa nell’ultima giornata. L’Arsenal invece affronta qui il Burnley, già retrocesso, prima della trasferta contro il Crystal Palace, che tre giorni dopo dovrà giocare la finale di Conference League.

I Gunners sono recentemente tornati ad assomigliare all’Arsenal dei tempi migliori: cinici sotto porta e solidissimi in difesa. Sono imbattuti dalla sconfitta all’Etihad Stadium, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e ognuno di quei successi è arrivato mantenendo la porta inviolata. Anche stasera è altamente probabile la vittoria senza subire gol. In ottica differenza reti l’Arsenal proverà a segnare un alto numero di gol, ma la cosa che gli riesce meglio non è tanto segnare a valanga quanto non subirne. Ecco perché una buona via di mezzo potrebbe essere l’1 + multigol 3-5.

Tra le partite da almeno tre gol occhio a Farul Constanța-Metaloglobus, promettono almeno un gol per squadra Lokomotiv Sofia-Slavia Sofia e Djurgården-Sirius.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + MULTIGOL 3-5 in Arsenal-Burnley, Premier League, ore 21:00

Vincenti

SPARTAK VARNA (in Montana-Spartak Varna, Bulgaria First League , ore 18:30)

(in Montana-Spartak Varna, Bulgaria First League ore 18:30) ARKA GDYNIA (in Arka Gdynia-Nieciecza, Ekstraklasa , ore 19:00)

(in Arka Gdynia-Nieciecza, Ekstraklasa ore 19:00) GOTEBORG O PAREGGIO (in Örgryte-Goteborg, Allsvenskan, ore 19:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Farul Constanța-Metaloglobus , Superliga Romania , ore 19:30

, , ore 19:30 Arsenal-Burnley, Premier League, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lokomotiv Sofia-Slavia Sofia , Bulgaria First League , ore 18:30

, , ore 18:30 Djurgården-Sirius, Allsvenskan, ore 19:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.72 GOLDBET ; 4.92 SPORTBET; 4.72 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Örgryte-Goteborg, Allsvenskan, ore 19:00