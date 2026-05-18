Pronostico Ascoli-Potenza: bianconeri favoriti

Ascoli-Potenza è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Senza dubbio è l’Ascoli che parte favorito in questo match. Non solo per il pareggio della gara d’andata che permette alla squadra bianconera di poter avere la possibilità del doppio risultato in casa (senza supplementari) per approdare in semifinale. Ma anche per quello che si è visto a Potenza.

Ha dimostrato di avere un grosso carattere l’Ascoli, non subendo intanto mai un tiro nello specchio della porta, e rischiando in più di un’occasione di mettere in discesa totale il match di ritorno. Maggiore possesso palla, più calci d’angolo battuti, zero cartellini gialli: insomma, se i bianconeri avessero vinto, rimanendo ai numeri, non avrebbero rubato nulla. Dal proprio canto non è in discussione il fatto che il Potenza ci abbia provato dal primo all’ultimo minuto. Sbattendo però contro il muro e contro la forza di un Ascoli che, ricordiamo, fino all’ultima giornata del proprio girone si è giocato la promozione diretta in Serie B.

Quindi è evidente che siano i padroni di casa quelli favoriti che no, non cercheranno di giocare sul pareggio ma proveranno di tutto per vincerla e prima e chiudere il discorso. E crediamo ci riusciranno.

Come vedere Ascoli-Potenza in diretta tv e in streaming

Ascoli-Potenza è in programma mercoledì alle 20. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La vittoria dell’Ascoli in questa partita non ci pare possa essere in discussione. Un match che i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere senza problemi e senza rischi. Insomma, la semifinale c’è.

Le probabili formazioni di Ascoli-Potenza

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Erradi; Schimmenti, Murano, D’Auria.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0