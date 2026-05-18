Pronostico Ravenna-Salernitana: secondo tempo da urlo

Ravenna-Salernitana è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla
Un secondo tempo da urlo. Un popolo intero a spingere per la promozione. La Salernitana in casa, contro il Ravenna testa di serie (e che quindi vincendo con due gol di scarto potrebbe superare il turno), ha messo in discesa il discorso qualificazione. Una squadra, quella campana, che sì, è stata più forte e ha meritato.
Non è stato semplice per Mandorlini venirne a capo. E infatti non ci è riuscito. Il tecnico ospite, tra le altre cose, è stato pure accolto con dei cori di certo poco graditi nei suoi confronti per alcune dichiarazioni di molti anni fa che sono tornate in auge in questi giorni. Prima l’accoglienza, poi in campo una squadra che non è riuscita a gestire la pressione.
Della situazione come detto ne ha approfittato la Salernitana, aprendo e chiudendo il discorso nella seconda parte e mettendo una grossa fetta di qualificazione in tasca. Eccoci, insomma, alla resa dei conti finale. E siamo sicuri che gli ospiti, guidati da un tecnico che definire esperto è dire poco, riusciranno senza dubbio alcuno a mettersi il passaggio del turno dalla propria parte.
Come vedere Ravenna-Salernitana in diretta tv e in streaming
Ravenna-Salernitana è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
La Salernitana si può permettere il lusso anche di perdere con un gol di scarto per andare avanti. Ma ovviamente gli ospiti cercheranno di portarla a termine dimostrando un atteggiamento di grande solidità difensiva. Partita da pareggio.
Le probabili formazioni di Ravenna-Salernitana
RAVENNA (3-5-2): Poluzzi; Bianconi, Esposito, Solini; Corsinelli, Tenkorang, Viola, Rossetti, Bani; Fischnaller, Okaka.
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Villa; Ferraris, Lescano; Ferrari.
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