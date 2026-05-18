Pronostico Brescia-Casarano: la qualificazione è cosa fatta

Brescia-Casarano è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Il Brescia ha più di un piede e mezzo nella semifinale playoff di Serie C. Nella gara di ritorno, i lombardi, devono solamente gestire il tre a zero conquistato in trasferta contro il Casarano. Una partita che non è mai stata davvero in discussione.

Che il divario ci fosse tra le rose dei due club si sapeva. Poi, il campo, è sempre l’ultimo che parla e forse nessuno si aspettava che il Brescia potesse dilagare in questo modo. Nello spazio di un’ora i biancoblu ospiti sono riusciti a chiudere la contesa. E poi, da quel momento in poi, si sono messi dietro la linea della palla non rischiando praticamente nulla. Una prova di forza importante anche per quelle che dovranno essere affrontate dopo. Il biglietto da visita con il quale il Brescia si presenterà alla semifinale è uno di quelli che valgono tanto. E no, non crediamo ci possano essere ribaltoni. Tutt’altro.

Crediamo fortemente che gli uomini di Corini, un tecnico preparato e navigato in queste categoria, non voglia rischiare nulla e vorrà mettere in cassaforte, molto presto, la qualificazione. E allora ecco che il pronostico ci pare scritto.

Come vedere Brescia-Casarano in diretta tv e in streaming

Brescia-Casarano è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Brescia di nuovo vincente dopo il tre a zero dell’andata. Una sfida questa che non ha proprio nulla da dire. Squadra di casa in totale controllo e che vuole chiudere definitivamente i conti senza dare la possibilità al Casarano nemmeno di pensare di poter rialzare la testa.

Le probabili formazioni di Brescia-Casarano

BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Cisco, Mercati, Mallamo, De Maria; Marras, Lamesta; Crespi.

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Gyamfi, Negro, Mercadante, Giraudo; Versienti, Maiello, Ferrara; Chirico, Grandolfo, Leonetti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0