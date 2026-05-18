Pronostico Catania-Lecco: Mimmo Toscano fa la differenza

Catania-Lecco è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Prima della partita gli scontri tra tifosi con un’auto anche incendiata. In campo una sola occasione, quella di Forte, attaccante del Catania, che ha colpito la traversa. Ma in generale, nell’arco del match, sono stati appunto i siciliani di Mimmo Toscano a mostrare qualcosa in più.

Mercoledì sera in Sicilia la squadra di casa potrebbe riuscire nell’impresa di prendersi un posto nella semifinale playoff. Il Lecco è stato imballato nella testa e nelle gambe dall’importanza della partita e ha sofferto, soprattutto nel primo tempo, nel quale c’è stata la sensazione che il Catania potesse passare da un momento all’altro. E invece poi la forza dei lombardi è stata quella di tenere botta e di tenere comunque aperte, il risultato lo dice chiaramente, le possibilità di qualificazione.

Poche, mettiamolo subito in chiaro. Come detto è il Catania la squadra favorita che verrà spinta dal pubblico (presente in massa in trasferta domenica sera) che è stanco (e i cori che sono arrivati nel corso del match sono la dimostrazione) di giocare un campionato che una piazza del genere non merita proprio. Inoltre c’è un altro fattore: Toscano è uno stratega incredibile per questi campionati e già diverse volte nella sua carriera è riuscito a prendere in mano la situazione. Ecco, non è da sottovalutare.

Come vedere Catania-Lecco in diretta tv e in streaming

Catania-Lecco è in programma mercoledì alle 20:30 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Catania in semifinale playoff. Non ci sono dubbi. I siciliani vinceranno la partita (potrebbe bastare anche il pareggio) e il Lecco saluterà la manifestazione.

Le probabili formazioni di Catania-Lecco

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quiani, Di Tacchio, Celli; Bruzzaniti, Cicerelli; Forte.

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Urso, Bonaiti, Mallamo, Zanellato, Kritta; Konaté, Sipos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0