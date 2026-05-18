Home » CALCIO » Pronostico Catania-Lecco: Mimmo Toscano fa la differenza

Pronostico Catania-Lecco: Mimmo Toscano fa la differenza

di

Catania-Lecco è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

Prima della partita gli scontri tra tifosi con un’auto anche incendiata. In campo una sola occasione, quella di Forte, attaccante del Catania, che ha colpito la traversa. Ma in generale, nell’arco del match, sono stati appunto i siciliani di Mimmo Toscano a mostrare qualcosa in più.

Pronostico Catania-Lecco
Pronostico Catania-Lecco: Mimmo Toscano fa la differenza (Profilo Instagram Catania) – Ilveggente.it

Mercoledì sera in Sicilia la squadra di casa potrebbe riuscire nell’impresa di prendersi un posto nella semifinale playoff. Il Lecco è stato imballato nella testa e nelle gambe dall’importanza della partita e ha sofferto, soprattutto nel primo tempo, nel quale c’è stata la sensazione che il Catania potesse passare da un momento all’altro. E invece poi la forza dei lombardi è stata quella di tenere botta e di tenere comunque aperte, il risultato lo dice chiaramente, le possibilità di qualificazione.

Poche, mettiamolo subito in chiaro. Come detto è il Catania la squadra favorita che verrà spinta dal pubblico (presente in massa in trasferta domenica sera) che è stanco (e i cori che sono arrivati nel corso del match sono la dimostrazione) di giocare un campionato che una piazza del genere non merita proprio. Inoltre c’è un altro fattore: Toscano è uno stratega incredibile per questi campionati e già diverse volte nella sua carriera è riuscito a prendere in mano la situazione. Ecco, non è da sottovalutare.

Come vedere Catania-Lecco in diretta tv e in streaming

Catania-Lecco è in programma mercoledì alle 20:30 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Non ci sono ancora quota per questa partita.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Catania in semifinale playoff. Non ci sono dubbi. I siciliani vinceranno la partita (potrebbe bastare anche il pareggio) e il Lecco saluterà la manifestazione.

Le probabili formazioni di Catania-Lecco

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quiani, Di Tacchio, Celli; Bruzzaniti, Cicerelli; Forte.
LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Urso, Bonaiti, Mallamo, Zanellato, Kritta; Konaté, Sipos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Pisa-Napoli

Pronostico Pisa-Napoli: differenti motivazioni e non solo

Vardy

Pronostico Udinese-Cremonese: ultima spiaggia per Giampaolo

Thorstvedt

Pronostico Sassuolo-Lecce: questi numeri inquietano Di Francesco