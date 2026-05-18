Pronostico Monza-Juve Stabia: altre due partite per la A

Monza-Juve Stabia è la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico
Il Monza se l’è vista brutta. Sotto due a zero sul campo della Juve Stabia sabato scorso, i brianzoli sono riusciti a risorgere nel finale di gara grazie a due reti in pochi minuti che danno un quadro diverso per la partita di ritorno in programma in casa martedì sera.
La qualità della rosa di Bianco, presa per mano da Pessina, ha cambiato le carte in tavola. E si è visto il valore tecnico della rosa. Insomma, il Monza parte decisamente favorito e lo ha fatto capire anche per via di una forza caratteriale che si era già notata nel corso dell’annata e che è venuta fuori, appunto, nella partita più importante della stagione e quando tutto sembrava finito.
C’è da chiudere il discorso anche se non sarà semplice. Dopo un primo tempo giocato più per non prenderle, la Juve Stabia in casa, nella sfida d’andata e nella ripresa, ha alzato il livello della sua prestazione e ha fatto quello che doveva fare, azzannando la partita. Ci è riuscita in parte, prima di cadere due volte per altrettante disattenzioni difensive. Ora serve l’impresa in Lombardia, e non crediamo possa arrivare. Il Monza ha un piede in finale playoff e per quello che ha fatto vedere anche durante il campionato lo meriterebbe anche.
Come vedere Monza-Juve Stabia in diretta tv e in streaming
Monza-Juve Stabia in programma martedì alle 20 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Monza vincente e in finale. La squadra di Bianco ha rimesso le cose a posto nell’ultima parte della sfida d’andata e adesso deve completare l’opera. Ci riuscirà. Altre due partite per la Serie A.
Le probabili formazioni di Monza-Juve Stabia
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Dentello Azzi; Colpani, Cutrone; Petagna.
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciatore; Maistro; Okoro.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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