Pronostico Chelsea-Tottenham: i Blues ci vogliono credere

Chelsea-Tottenham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Definire deludente l’annata del Chelsea è dire poco. Nessun trofeo, la sconfitta in Fa Cup contro il City, e un decimo posto in classifica clamoroso per quello che, nella prima parte di stagione con Maresca in panchina cacciato a gennaio è stato il cammino. Il prossimo anno si ripartirà da Xabi Alonso. Che potrebbe anche ritrovarsi senza Coppe europee.

Forse sarebbe un bene, ma siamo certi che i Blues ancora credono almeno alla Conference League. Serve vincerle entrambe, partendo dalla sfida contro il Tottenham di martedì sera, per riuscirci. E parliamo di una squadra, quella di De Zerbi, alla quale basta un punto in due partite per brindare alla salvezza. L’ultima sfida degli Spurs, in questo derby londinese, sarà tra le mura amiche contro l’Everton che ormai non ha nulla da chiedere. Insomma, l’italiano è riuscito, o quasi, nel suo intento.

Vorrebbe chiudere martedì sera ogni discorso il Tottenham, ma come anticipato il Chelsea ha bisogno di una vittoria per sperare ancora nella Conference, almeno, o anche nell’Europa League. Non sarà semplice rinascere dopo la sconfitta nella finale di Fa Cup, ma il compito rimane comunque alla portata di una squadra che era stata costruita per stare, almeno, nelle prime quattro. Insomma, sotto vi diciamo il nostro pronostico.

Come vedere Chelsea-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-Tottenham è in programma martedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Chelsea è quotata 2.00 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.48 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una cosa crediamo sia davvero certa, il fatto che entrambe le squadre nel corso di questi 90minuti troveranno la via della rete. E poi crediamo che alla fine i padroni di casa dovrebbero riuscire a trovare la vittoria, quindi una sfida, tra le altre cose, anche da almeno tre reti complessive. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Chelsea-Tottenham CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Fofana, Colwill, Hato; Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella; Palmer, Neto; Delap.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison. POSSIBILE RISULTATO: 2-1