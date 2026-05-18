Home » CALCIO » Pronostico Bournemouth-Manchester City: quale motivazioni?

Pronostico Bournemouth-Manchester City: quale motivazioni?

di

Bournemouth-Manchester City è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Zitto zitto, in una stagione sicuramente non semplicissima, Pep Guardiola si è preso due titoli. Anche l’Fa Cup, il tecnico, ha messo in cassaforte nella finale contro il Chelsea giocata sabato. Potrebbe esserci un addio alla fine dell’anno, ma sarà comunque con la bacheca riempita.

Pronostico Bournemouth-Manchester City
Pronostico Bournemouth-Manchester City: quale motivazioni? (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ora, bisogna capire, visto il momento dell’Arsenal e visto che ormai i Gunners non sembrano avere ostacoli grossi nelle prossime due partite di campionato, quali saranno le motivazioni dei Citizens. Vincere la Premier League ci pare un compito impossibile, onestamente, e il Bournemouth, dal proprio canto, in queste battute finali deve cercare di difendere il posto in Europa League. Una stagione decisamente molto al di sopra delle aspettative per i padroni di casa, che proprio di passi falsi, visto che comunque la classifica è corta, non è che se ne possano permettere. Magari potrebbe bastare un pareggio, ai rossoneri di casa, per festeggiare, ma tutto dipende, come detto prima, dalle motivazioni che il City riuscirà a mettere in campo.

Noi crediamo che non ce ne possano essere parecchio. Quello che doveva fare, questa squadra, lo ha fatto. E siccome, pensare davvero che l’Arsenal possa perdere punti o lunedì sera o nella gara della prossima settimana ci pare complicato, evidente che il Bournemouth possa anche uscire indenne e con un risultato positivo. Vedremo.

Come vedere Bournemouth-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Burnley è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 4.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.42 su Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Una gara che sicuramente regalerà almeno un gol per squadra. E su questo pensiamo nessuno possa avere dubbi. E poi, occhio, perché secondo noi il Bournemouth potrebbe uscire indenne. Magari con un pareggio. La doppia interna ci stuzzica parecchio.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Bournemouth-Manchester City

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Pisa-Napoli

Pronostico Pisa-Napoli: differenti motivazioni e non solo

Vardy

Pronostico Udinese-Cremonese: ultima spiaggia per Giampaolo

Thorstvedt

Pronostico Sassuolo-Lecce: questi numeri inquietano Di Francesco