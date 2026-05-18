Pronostico Bournemouth-Manchester City: quale motivazioni?

Bournemouth-Manchester City è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Zitto zitto, in una stagione sicuramente non semplicissima, Pep Guardiola si è preso due titoli. Anche l’Fa Cup, il tecnico, ha messo in cassaforte nella finale contro il Chelsea giocata sabato. Potrebbe esserci un addio alla fine dell’anno, ma sarà comunque con la bacheca riempita.

Ora, bisogna capire, visto il momento dell’Arsenal e visto che ormai i Gunners non sembrano avere ostacoli grossi nelle prossime due partite di campionato, quali saranno le motivazioni dei Citizens. Vincere la Premier League ci pare un compito impossibile, onestamente, e il Bournemouth, dal proprio canto, in queste battute finali deve cercare di difendere il posto in Europa League. Una stagione decisamente molto al di sopra delle aspettative per i padroni di casa, che proprio di passi falsi, visto che comunque la classifica è corta, non è che se ne possano permettere. Magari potrebbe bastare un pareggio, ai rossoneri di casa, per festeggiare, ma tutto dipende, come detto prima, dalle motivazioni che il City riuscirà a mettere in campo.

Noi crediamo che non ce ne possano essere parecchio. Quello che doveva fare, questa squadra, lo ha fatto. E siccome, pensare davvero che l’Arsenal possa perdere punti o lunedì sera o nella gara della prossima settimana ci pare complicato, evidente che il Bournemouth possa anche uscire indenne e con un risultato positivo. Vedremo.

Come vedere Bournemouth-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Burnley è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote Il pareggio è quotato 4.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.42 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una gara che sicuramente regalerà almeno un gol per squadra. E su questo pensiamo nessuno possa avere dubbi. E poi, occhio, perché secondo noi il Bournemouth potrebbe uscire indenne. Magari con un pareggio. La doppia interna ci stuzzica parecchio. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Bournemouth-Manchester City BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. POSSIBILE RISULTATO: 3-0