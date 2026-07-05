Pronostico Portogallo-Spagna: i numeri difensivi fanno spavento

Portogallo-Spagna è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

A Dallas sarà ancora derby iberico. Una sfida ormai diventata una classica del calcio moderno e che si prepara ad andare in scena per la terza volta nelle ultime 5 edizioni del campionato del mondo. Come nel 2010, in Sudafrica, assisteremo al duello tra “cugini” in un ottavo di finale. Particolare che non è certo sfuggito ai tifosi della Roja, visto che proprio da quella partita – terminata 1-0 per le Furie Rosse – iniziò la scalata della Spagna verso la prima indimenticabile stella. Corsi e ricorsi storici.

Da allora le strade di queste due selezioni si sono incrociate più volte, tra amichevoli e match ufficiali, ma è stata quasi sempre la Roja ad avere la meglio, nonostante la crescita esponenziale del Portogallo negli ultimi 20 anni, che oltre a portare in dote tre titoli (un Europeo e ben due Nations League) ha permesso ai lusitani di colmare il gap con le altre big e a essere considerati a tutti gli effetti dei potenziali contender nei tornei più prestigiosi.

La Spagna, dicevamo, ha prevalso ai rigori nella semifinale di Euro 2012 – anche in quel caso alla fine di una gara tirata – ha evitato la sconfitta nella fase a gironi del Mondiale 2018 (pirotecnico 3-3, con tanto di tripletta di CR7) ma appena un anno fa, nella finale di Nations League, si è dovuta arrendere agli uomini di Roberto Martinez, che l’hanno spuntata dal dischetto dopo un avvincente 2-2 nei novanta regolamentari, in cui ad avere più occasioni era comunque stata la squadra di Luis De La Fuente.

Lusitani incostanti

Il precedente del 2025, non fosse altro per una questione cronologica, è da prendere in considerazione per provare a capire che tipo di partita possa essere quella dell’AT&T Stadium di Arlington, sebbene nel giro di un anno molte cose siano cambiate e le due squadre abbiano dato sensazioni diverse finora in Nordamerica.

Il Portogallo, a tal proposito, è la big che ha deluso di più. Nel girone Ronaldo e compagni hanno brillato soltanto con l’Uzbekistan, spazzato via 5-0.

Ma nelle altre due gare non sono andati al di là di due pareggi con RD del Congo (1-1) e Colombia (0-0), mostrando dei limiti sia in fase di possesso che di non possesso ed è solo per puro caso che siano riusciti a non perdere contro i Cafeteros. Il pari con i sudamericani, in ogni caso, è costato il primo posto nel gruppo. Un bel guaio, perché il Portogallo vincendo avrebbe potuto garantirsi un percorso assai più semplice – almeno fino ai quarti – ed invece si è ritrovato in un quadrante molto complicato.

Nei sedicesimi ha dovuto vedersela con la Croazia di Luka Modric, squadra sempre ostica nei match da dentro o fuori. Eppure contro i balcanici il Portogallo ha giocato forse la sua partita migliore ed alla fine ha meritato di passare (2.20 xG e oltre il 60% del possesso).

La strabordante qualità portoghese è salita in cattedra nel secondo tempo. Prima un rigore di Ronaldo e poi un preciso colpo di testa in pieno recupero del neoentrato Gonçalo Ramos – appena acquistato dal Milan – su assist del futuro compagno (?) Leao hanno ribaltato i croati (2-1) e affossato le loro speranze in un incontro caratterizzato da numerosi episodi controversi (tre i gol annullati).

La Roja concede pochissimo

Della Spagna invece fino a questo momento si è parlato forse troppo poco, probabilmente per via del passo falso all’esordio contro Capo Verde, che grazie alle super parate del portiere Vozinha è riuscito a fermare la Roja sullo 0-0.

Ma dopo quella partita, peraltro giocata con un Yamal a mezzo servizio, la truppa di De La Fuente è stata a dir poco impeccabile. I campioni d’Europa in carica hanno travolto 4-0 l’Arabia Saudita, piegato 1-0 l’Uruguay e, nei sedicesimi, schiantato 3-0 l’Austria, senza rischiare mai nulla. Ciò che sbalordisce di questa Spagna è proprio l’efficace lavoro in fase di non possesso. Parliamo della squadra ha subito meno tiri (appena 19) e che ha il valore più basso di xG subiti del torneo (0.86). Contemporaneamente, però, Rodri e compagni creano tantissimo: dopo il Belgio, la Roja è la squadra che ha effettuato più tiri (78).

De La Fuente quasi certamente confermerà il 4-2-3-1 visto con gli austriaci. Pedro Porro terzino destro, Rodri e Pedri in mediana e Dani Olmo sulla trequarti, tra Yamal e Baena e dietro a Oyarzabal (4 gol per l’attaccante della Real Sociedad). Nessuna novità neppure nel Portogallo, con Martinez che darà nuovamente fiducia a Leao dopo l’ottima prestazione offerta dal milanista coi croati.

Come vedere Portogallo-Spagna in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida tra Portogallo e Spagna è in programma lunedì alle 21:00 (ora italiana) all’AT&T Stadium di Arlington, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Portogallo-Spagna anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

La Spagna, insieme alla Francia, ha dato finora l’impressione di essere la squadra più completa, organizzata e in fiducia del Mondiale. L’incostanza del Portogallo e la fragilità strutturale mostrata a centrocampo contro le squadre aggressive rischiano di pesare parecchio. La Roja parte favorita nei 90′ in una gara da almeno due reti complessive. E, come avvenne in Nations League un anno fa, entrambe dovrebbero andare a segno: nonostante la retroguardia spagnola sia un bunker, il Portogallo vanta una qualità tecnica e una capacità realizzativa capaci di punire al primo mezzo errore. Il 2-2 del 2025 insegna che quando queste due selezioni si affrontano, lo spettacolo e i gol difficilmente latitano.

Le probabili formazioni di Portogallo-Spagna

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2