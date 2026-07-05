Pronostico USA-Belgio: profumo di rivincita a Seattle

USA-Belgio è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo dodici anni USA e Belgio si ritrovano di fronte in un ottavo di finale della Coppa del Mondo. In Brasile, nel 2014, la spuntarono i Diavoli Rossi 2-1 al termine di una gara al cardiopalma, in cui tutti e tre i gol furono realizzati nei tempi supplementari. Di Lukaku la rete decisiva che infranse il sogno degli statunitensi di approdare ai quarti, traguardo che le Stars&Stripes non riescono a raggiungere dal 2002 e più precisamente dal Mondiale nippocoreano, il punto più alto toccato dagli USA nell’era calcistica moderna.

Molti dei protagonisti di quella sfida, sponda Belgio, saranno presenti anche a Seattle. Parliamo di De Bruyne, Courtois e dello stesso Lukaku, forse all’ultimo ballo con la nazionale belga.

Ovvio che la voglia di rivalsa da parte dei padroni di casa sarà enorme. Mai come stavolta, infatti, la nazionale a stelle e strisce dà la sensazione di essere competitiva e di poter scrivere una pagina importante della propria storia. Del resto, giocare un Mondiale in casa dà sempre una spinta in più e Pulisic e compagni stanno approfittando di ogni minima goccia dell’entusiasmo riesploso per il soccer – come lo chiamano a queste latitudini – per togliersi delle soddisfazioni. L’ottavo con il Belgio sarà tuttavia la vera prova del nove per gli USA, che fino a questo momento hanno potuto contare su un percorso abbastanza agevole, ma affrontato comunque con una determinazione da grande squadra dagli uomini di Mauricio Pochettino.

Pochettino senza il bomber Balogun

Nel girone non mancavano i pericoli, eppure gli USA li hanno aggirati senza problemi. Battendo comodamente Paraguay e Australia (sei i gol complessivi rifilati a sudamericani e oceanici, in barba alle difese ermetiche e al loro calcio ultra-speculativo) la squadra guidata dall’ex allenatore di Tottenham e PSG ha ottenuto il pass per i sedicesimi con un turno d’anticipo, una circostanza che gli ha permesso di fare turnover nella terza giornata con la Turchia (sconfitta per 3-2 ma totalmente indolore).

La vittoria non è mai stata in discussione neppure contro la Bosnia giovedì scorso a Santa Clara, nonostante l’espulsione di Balogun che ha lasciato in 10 i suoi compagni a metà secondo tempo, dopo aver segnato il gol del vantaggio nella prima frazione di gioco.

Ma l’inferiorità numerica non ha spostato più di tanto gli equilibri. A otto minuti dalla fine è arrivato addirittura il 2-0 di Tillman, quasi a ribadire la totale superiorità statunitense. Indubbiamente l’assenza contro il Belgio dell’attaccante del Monaco, capocannoniere degli USA con 3 gol e fino a questo momento un vero fattore lì davanti, potrebbe rappresentare un bel grattacapo per Pochettino, che al suo posto al centro dell’attacco si affiderà il versatile Pepi, coadiuvato dagli “italiani” McKennie e Pulisic nel tridente offensivo.

Diavoli Rossi indecifrabili

Ad ogni modo questo Belgio, seppur leggermente favorito a giudicare dalle quote, tra fase a gironi e sedicesimi ha fatto molto poco per essere considerato tale.

Sì, la selezione di Rudi Garcia non ha affatto entusiasmato. Complice un gruppo composto da avversari tutt’altro che irresistibili, alla fine i Diavoli Rossi sono riusciti ad arrivare primi, ma solo grazie al 5-1 con cui nell’ultima giornata hanno strapazzato la modesta Nuova Zelanda. Prima, infatti, il Belgio era stato sommerso dalle critiche per i due pareggi con Egitto (1-1) e Iran (0-0), con l’attacco assente ingiustficato. Contro il Senegal nei sedicesimi invece Garcia se l’è vista brutta: fino a 4 minuti dal 90′ De Bruyne e compagni erano sotto di due gol e l’eliminazione appariva inevitabile.

Mentre già si vedevano con le valigie in mano, la fulminea rimonta targata Lukaku-Tielemans ha trascinato il match ai supplementari dove a tempo praticamente scaduto (125′) c’ha pensato nuovamente il centrocampista dell’Aston Villa, per distacco il migliore in campo, a scongiurare il pericolo rigori e a regalare a Garcia un passaggio del turno – a quel punto – insperato (3-2). Nonostante i cambi abbiano fatto la differenza con il Senegal, il ct non dovrebbe modificare più di tanto la formazione che ha iniziato il match coi Leoni della Teranga: l’unica novità potrebbe riguardare l’attacco, con Lukaku che verosimilmente prenderà il posto di De Ketelaere.

Come vedere USA-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida tra USA e Belgio è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 02:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Gli USA hanno battuto il Belgio una sola volta nella loro storia, proprio nel primissimo incrocio assoluto risalente ai Mondiali del 1930 a Montevideo. Da quel momento, il bilancio è diventato totalmente a tinte europee: nelle successive sei sfide, i Diavoli Rossi hanno ottenuto ben 5 vittorie (incluse le ultime 4 dirette, tra cui il rocambolesco 5-2 nell’amichevole dello scorso marzo), trasformandosi in una vera e propria bestia nera per la rappresentativa statunitense.

Eppure il vantaggio del fattore campo e le difficoltà manifestate dai belgi nelle prime 4 gare dovrebbero in qualche modo azzerare il gap esistente tra le due selezioni, regalandoci un ottavo molto equilibrato e potenzialmente divertente. L’opzione che vede entrambe le squadre andare a segno ha una quota dal valore altissimo e rispecchia quello che abbiamo visto finora. Pochettino, nonostante l’assenza di Balogun, se la giocherà a viso aperto rischiando qualcosa contro un Belgio che crea tantissimo (primo nella classifica dei tiri) ma che concede altrettanto in transizione. Ci aspettiamo un secondo tempo più prolifico rispetto al primo: i dati sulle riprese del Belgio (nove gol totali tra fatti e subiti) uniti alla tendenza delle squadre di Garcia ad accendersi nel finale rendono la quota sui secondi 45 minuti la vera chicca del palinsesto.

Le probabili formazioni di USA-Belgio

USA (3-4-3): Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pepi, Pulisic.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2