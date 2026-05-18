Pronostici Arsenal-Burnley: marcatore e tiri in porta

Pronostici Arsenal-Burnley: contro una squadra retrocessa la truppa di Arteta si gioca la possibilità di avvicinarsi al titolo. Ecco gli uomini decisivi

La Premier League non è mai stata così vicina per l’Arsenal. Manca pochissimo per brindare. E il sogno si potrebbe realizzare anche nel mezzo della settimana se lunedì sera la truppa di Arteta dovesse vincere e il City perdere contro il Bournemouth che sogna un posto in Champions. E nel pronostico di quella partita vi spieghiamo come.

Padroni del proprio destino i Gunners. Qualcosa di veramente importante. Un lunedì sera che si prospetta di molta gioia per i tifosi londinese che affrontano un Burnley ormai retrocesso e che non sarà in grado di tenere testa a una squadra che ormai ha capito quello che vuole. Vincere per prepararsi, poi, tra le altre cose, anche alla finale della massima competizione europea. Detto questo, andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Arsenal-Burnley: ecco gli uomini che la decidono

Nonostante sia al primo anno, e nonostante si sia parlato di un giocatore che non ha vissuto la sua migliore annata, Gyokeres in campionato ha fatto 14 gol. Al momento è settimo nella classifica cannonieri, ma con due reti potrebbe schizzare al terzo posto. Un uomo che quindi vuole aumentare il proprio bottino e vuole regalarsi una notte da re. Crediamo possa trovare almeno un centro nel match di lunedì sera.

Ci aspettiamo un Arsenal all’assalto dal primo minuto, giustamente. Arteta non vuole correre, come detto, nessun rischio. E allora ecco che ci sono diversi uomini che almeno una conclusione dentro i pali la potrebbero trovare. Diciamo che Saka, di tiri nello specchio, ne potrebbe centrare due nel corso della serata. Mentre uno a testa per Eze e Trossard. Dal lato opposto l’unico davvero in grado, semmai, di riuscire ad avvicinarsi alla porta è Flemming, che potrebbe sfruttare le doti fisiche, anche sui calci piazzati, per cercare di rendere la serata della sua squadra meno amara.

Ricapitolando: Gyokeres marcatore plus, Saka over 1,5 tiri in porta plus, Flemming, Eze e Trossard over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,73 volte la posta.

Infine c’è la possibilità tra le altre cose di cercare un marcatore clamoroso. Hincapie, probabilmente, verrà schierato a sinistra da Arteta e, quando l’ecuadoriano ha giocato appunto in quella zona del campo ha calciato in porta in sette occasioni rispetto alle 13 presenze totali. E ha segnato anche, nel periodo nel quale è stato appunto impiegato come terzino. Non ci stupiremmo se potesse trovare lo spazio per inserirsi e non solo, ricordiamo che va pure a saltare di testa nelle situazioni di palla inattiva.