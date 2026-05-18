Pronostico Arsenal-Burnley: il titolo è più vicino

Arsenal-Burnley è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Il titolo è più vicino. L’Arsenal, in attesa della finale di Champions League, prima deve vincere il campionato in Inghilterra. Ed è padrone del proprio destino. Due punti di vantaggio sul City a due giornate dal termine. E in casa contro il Burnley la vittoria ci pare scontata.
Anche perché, gli ospiti, sono penultimi in classifica. Già retrocessi da un pezzo. E con la peggiore difesa del campionato con un clamoroso dato: 73 le reti prese, un’enormità. Quindi di tutto si può dire tranne che parlare di difesa. Quando si prende un attacco si subisce gol. Diciamo, oggettivamente, che è una partita semplice per i padroni di casa che hanno davvero motivazioni a mille. Una situazione che ci pare scritta, decisa. Anzi, non che ci pare, che è scritta e decisa. L’Arsenal vincente, senza dubbi. L’Arsenal che la può chiudere già nel primo tempo. E crediamo possa andare proprio così.
Come vedere Arsenal-Burnley in diretta tv e in streaming
La sfida Arsenal-Burnley è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.08 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.48 su Lottomatica.
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Il pronostico
Una gara che non ha storia, una gara che permetterà all’Arsenal di avvicinare il titolo in Premier League. Tre punti assicurati per i Gunners che magari potrebbero anche festeggiare senza giocare nel cuore della settimana. Vedremo.
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Le probabili formazioni di Arsenal-Burnley
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres.
BURNLEY (4-2-3-1): Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino; Tchaouna, Hannibal, Anthony; Flemming.
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