Pronostico Arsenal-Burnley: il titolo è più vicino

Arsenal-Burnley è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il titolo è più vicino. L’Arsenal, in attesa della finale di Champions League, prima deve vincere il campionato in Inghilterra. Ed è padrone del proprio destino. Due punti di vantaggio sul City a due giornate dal termine. E in casa contro il Burnley la vittoria ci pare scontata.

Anche perché, gli ospiti, sono penultimi in classifica. Già retrocessi da un pezzo. E con la peggiore difesa del campionato con un clamoroso dato: 73 le reti prese, un’enormità. Quindi di tutto si può dire tranne che parlare di difesa. Quando si prende un attacco si subisce gol. Diciamo, oggettivamente, che è una partita semplice per i padroni di casa che hanno davvero motivazioni a mille. Una situazione che ci pare scritta, decisa. Anzi, non che ci pare, che è scritta e decisa. L’Arsenal vincente, senza dubbi. L’Arsenal che la può chiudere già nel primo tempo. E crediamo possa andare proprio così.

Come vedere Arsenal-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Burnley è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.08 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.48 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una gara che non ha storia, una gara che permetterà all’Arsenal di avvicinare il titolo in Premier League. Tre punti assicurati per i Gunners che magari potrebbero anche festeggiare senza giocare nel cuore della settimana. Vedremo. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Arsenal-Burnley ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres.

BURNLEY (4-2-3-1): Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino; Tchaouna, Hannibal, Anthony; Flemming. POSSIBILE RISULTATO: 3-0