Siviglia-Real Madrid: ultimo passo verso la salvezza

Siviglia-Real Madrid è una partita valida per la trentasettesima giornata di Liga e si gioca domenica alle 19:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Il Siviglia vede il traguardo. Dopo settimane complicate e una stagione ben al di sotto delle aspettative, gli andalusi hanno finalmente la possibilità di chiudere forse definitivamente il discorso salvezza davanti al proprio pubblico, anche a seconda degli altri risultati. Contro il Real Madrid servirà una prestazione di carattere, ma il pareggio potrebbe già rappresentare un risultato preziosissimo.
Il Real, dal canto suo, ha ormai poco da chiedere al campionato. I blancos hanno già blindato la qualificazione alla prossima Champions League e sembrano avere la testa soprattutto al futuro e alla programmazione della prossima stagione. Una situazione che potrebbe incidere sulle motivazioni in un finale di Liga sempre particolare.
Il Siviglia invece arriva a questa sfida con ben altra fame. Gli andalusi hanno raccolto punti pesanti nelle ultime settimane e sanno benissimo che evitare la sconfitta contro una big come il Real Madrid significherebbe mettere quasi al sicuro la permanenza nella massima serie. La classifica resta corta nella zona bassa e nessuno vuole arrivare all’ultima giornata con l’acqua alla gola. Anche dal punto di vista tattico si preannuncia una partita aperta. Il Siviglia in casa tende ad alzare il ritmo e concede spesso qualcosa dietro, mentre il Real Madrid, pur senza particolari pressioni, continua ad avere qualità enormi dalla trequarti in avanti. Il gol da entrambe le parti appare dunque uno scenario piuttosto credibile. Gli ultimi precedenti inoltre confermano una tendenza chiara: il Siviglia raramente riesce a contenere il potenziale offensivo madridista, ma allo stesso tempo davanti al proprio pubblico trova quasi sempre la via della rete. Le motivazioni differenti potrebbero alla fine fare la differenza in termini di intensità. Il Real Madrid resta superiore tecnicamente, ma il Siviglia ha bisogno di punti e venderà cara la pelle in una delle partite più importanti della sua stagione.
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Il pronostico
Il pronostico è orientato verso un pareggio con gol in una gara che potrebbe regalare spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto.
Le probabili formazioni di Siviglia-Real Madrid
SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Kike Salas, Suazo; Vargas, Agoume, Gudelj, Oso; Maupay, Adams.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni, Pitarch; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé
POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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