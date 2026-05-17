Pronostico Pisa-Napoli: differenti motivazioni e non solo

Pisa-Napoli è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Napoli non può più permettersi passi falsi. Dopo il rallentamento dell’ultimo turno, la squadra di Conte ha l’obbligo di vincere contro il Pisa per blindare la qualificazione alla prossima Champions League e affronta sulla carta l’avversario migliore possibile in questo momento della stagione. I toscani sono ultimi in classifica, già retrocessi e reduci da una serie negativa che ha certificato tutti i limiti di una squadra mai realmente competitiva in Serie A. Il divario tecnico tra le due squadre appare evidente sotto ogni aspetto: qualità individuale, organizzazione, profondità della rosa ed esperienza.

Il Napoli, pur discontinuo nelle ultime settimane, resta una formazione costruita per occupare le prime posizioni della classifica. Gli azzurri sanno benissimo che un successo all’Arena Garibaldi potrebbe risultare decisivo nella corsa europea e difficilmente sottovaluteranno un appuntamento così importante. Anche i numeri confermano la netta differenza tra le due squadre. Il Pisa ha il peggior attacco del campionato e una delle difese più battute della Serie A, mentre il Napoli continua ad avere una delle migliori produzioni offensive del torneo. Nella gara d’andata gli uomini di Conte si imposero 3-2, ma stavolta la sensazione è che il match possa essere molto meno equilibrato.

Il Pisa sembra ormai aver mollato mentalmente, mentre il Napoli ha motivazioni troppo importanti per lasciare punti per strada contro un avversario già condannato. La squadra partenopea inoltre ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte contro squadre della parte destra della classifica, segnando con continuità e concedendo pochissimo. Un dato che conferma come McTominay e compagni sappiano gestire bene partite di questo tipo, soprattutto quando la pressione aumenta.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il pronostico pende inevitabilmente dalla parte degli ospiti: vittoria del Napoli in una partita che potrebbe regalare anche più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Pisa-Napoli

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2