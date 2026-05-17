Pronostico Osasuna-Espanyol: un pari per la salvezza

Osasuna-Espanyol è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Osasuna ed Espanyol sono ferme a quota 42 punti. In un campionato normale avrebbe brindato già alla salvezza, non è così quest’anno in Spagna visto che ci sono due squadra e quota 39 e che possono ancora salvarsi. Ma un punto a testa, viste le partite che andranno ad affrontare le altre, potrebbe bastare.

Di certo, soprattutto l’Osasuna visto che gioca in casa, vorrà in tutti i modi cercare di portare a casa l’intero malloppo. Ci proveranno di più sicuramente, ma se la partita non si dovesse sbloccare, ad un certo punto, meglio non rischiare nulla. Meglio non perderla e capire cosa succede. Un ragionamento che ci sta, eccome, vista l’altissima posta in palio che c’è in questo match, che ribadiamo ha qualcosa di clamoroso vista la situazione di classifica.

Con la vittoria nella gara d’andata l’Espanyol ha interrotto una striscia di 4 pareggi e 5 sconfitte in tutte le manifestazioni contro l’Osasuna. Si sogna il colpaccio esterno ma come detto prima, e anche per questi numeri, ci pare possa essere abbastanza complicato. Ecco quindi che, anche un pari, potrebbe andare bene.

Come vedere Osasuna-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Espanyol gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Come detto prima ci piace pensare che alla fine con un punto entrambe potrebbero festeggiare, anche se non sarà semplice. In ogni caso, il pari, ci pare davvero il risultato più probabile.

Le probabili formazioni di Osasuna-Espanyol

OSASUNA (4-2-3-1): Fernandez; Rosier, Boyomo, Catena, Galan; Moncayola, Torro; Garcia, Gomez, Moro; Budimir.

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; Romero, Cabrera, Riedel, El Hilali; Roca, Lozano, Gonzalez de Zarate, Sanchez; Fernandez, Exposito.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1