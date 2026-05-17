Pronostico Barcellona-Betis: spettacolo (e marcatore) assicurato

Barcellona-Betis è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Se la prima gara dopo la vittoria del titolo è stata decisamente presa sottogamba dal Barcellona, adesso contro il Betis in casa i catalani vogliono salutare in bellezza il proprio pubblico.

Anche il Betis, ormai, ha raggiunto il proprio obiettivo: il quinto posto assicura la prossima partecipazione alla Champions League che è stata salutata con una giusta festa dentro la squadra di Pellegrini. Parliamo quindi di una gara che non ha nulla da dire sotto l’aspetto della classifica, mentre possiamo tranquillamente affermare che per un giocatore che scenderà in campo è una sfida importante.

Lewandowski, nella giornata di ieri, ha annunciato ufficialmente quello che da un po’ si sapeva. Nella notte di domenica si chiuderà la sua esperienza con la maglia del Barcellona e sarà la sua ultima partita al Camp Nou. Flick gli concederà la giusta passerella e il polacco, uno dei più forti attaccanti degli ultimi quindici anni in Europa e non solo, ma non Mondo, vuole chiudere con l’ennesima marcatura della sua straordinaria avventura. Crediamo fortemente ci possa riuscire. Ecco quindi che nel nostro pronostico vi diciamo tutto.

Come vedere Barcellona-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Betis gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.53 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Gol, over, spettacolo, la vittoria del Barcellona e pure il gol di Lewandowski. Insomma, tutto in una notte. La notte della festa in Catalogna, la notte dell’addio del polacco.

Le probabili formazioni di Barcellona-Betis

BARCELLONA (4-2-3-1): J Garcia; E Garcia, Araujo, Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Fermin, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

BETIS (4-2-3-1): Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Rodriguez; Altimira, Roca; Antony, Fidalgo, Ezzalzouli; Bakambu.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1