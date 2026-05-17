Pronostico Atletico Madrid-Girona: saluta con un gol

Atletico Madrid-Girona è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Tutti per Griezmann. Toccherà la presenza numero 500 con la maglia dell’Atletico Madrid l’attaccante che alla fine della stagione lascerà la squadra per andare in MSL. Ed è normale pensare che i Colchoneros giocheranno per far segnare il francese.

Contro un Girona in piena lotta per la salvezza, non c’è la sensazione in questa partita che la squadra di casa possa regalare qualcosa nonostante non abbia più da chiedere alla propria stagione. No, non ci aspettiamo una passeggiata di salute per il Girona che, per vincere, dovrà praticamente fare la partita perfetta. Dopo una stagione del genere, tutto ad un passo, l’Atletico si vuole congedare dal proprio pubblico con un sorriso. Ed è per tale motivo che crediamo siano favoriti i padroni di casa. Sì, come detto non si ha nulla da chiedere, però pensare ad un Atletico perdente ci pare esagerato.

Come vedere Atletico Madrid-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Girona, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

La vittoria dell’Atletico Madrid per quanto vi abbiamo raccontato ci pare scontata. No, non può finire in maniera diversa da un’affermazione dei padroni di casa in una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Girona

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Mendoza, Vargas; Lookman, Griezmann, Baena; Sorloth.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Frances, Reis, Moreno; Witsel, Beltran; Tsygankov, Ounahi, Roca; Stuani.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1