Pronostico Athletic Bilbao-Celta Vigo: una cosa sola è certa

Athletic Bilbao-Celta Vigo è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico
Due sconfitte pesantissime per l’Athetic Bilbao. Due sconfitte che di fatto hanno chiuso ogni possibilità di rientrare in Europa. Servirebbe vincerle entrambe e sperare che il Getafe e il Celta Vigo, appunto, le perdano tutte. E non ci pare in generale una situazione fattibile.
Alla fine dell’anno i baschi si mangeranno le mani per aver sprecato molte possibilità. E non era semplice fare peggio, soprattutto se guardiamo agli uomini che Valverde – al passo d’addio – ha a disposizione. Eppure è andata così. E il Celta, che era partito male e che è risorto dalle proprie ceneri, adesso è padrone del proprio destino. Basterebbe un pareggio alla squadra ospite per blindare, di fatto, il sesto posto che vorrebbe dire Europa League. Poi sì, si dovrebbe vincere all’ultima giornata, ma diciamo che in entrambi i casi l’ultima partita avrà comunque un valore.
Ecco perché le motivazioni in questo match faranno la differenza. E anche lo stato d’animo in generale del Bilbao è da tenere in considerazione. Come detto, dopo diversi anni, sarà l’ultima di Valverde su questa panchina e un po’ di nostalgia potrebbe contagiare tutti. Insomma, è tutto apparecchiato, ci pare, per il colpaccio esterno.
Come vedere Athletic Bilbao-Celta Vigo in diretta tv e streaming
La sfida Athletic Bilbao-Celta Vigo, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Celta Vigo è quotata 3.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Una gara che ha una sola certezza: il fatto che entrambe troveranno il via del gol. Poi, è evidente, che per quello che vi abbiamo raccontato prima vediamo favoriti gli ospiti. Che alla fine potrebbero riuscire nel colpaccio grosso.
Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Celta Vigo
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Rego; Berenguer, Gomez, Navarro; Williams.
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Lopez, Sotelo, Carreira; Aspas, Jutgla, Alvarez.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus