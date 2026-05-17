Pronostico Athletic Bilbao-Celta Vigo: una cosa sola è certa

Athletic Bilbao-Celta Vigo è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Due sconfitte pesantissime per l’Athetic Bilbao. Due sconfitte che di fatto hanno chiuso ogni possibilità di rientrare in Europa. Servirebbe vincerle entrambe e sperare che il Getafe e il Celta Vigo, appunto, le perdano tutte. E non ci pare in generale una situazione fattibile.

Alla fine dell’anno i baschi si mangeranno le mani per aver sprecato molte possibilità. E non era semplice fare peggio, soprattutto se guardiamo agli uomini che Valverde – al passo d’addio – ha a disposizione. Eppure è andata così. E il Celta, che era partito male e che è risorto dalle proprie ceneri, adesso è padrone del proprio destino. Basterebbe un pareggio alla squadra ospite per blindare, di fatto, il sesto posto che vorrebbe dire Europa League. Poi sì, si dovrebbe vincere all’ultima giornata, ma diciamo che in entrambi i casi l’ultima partita avrà comunque un valore.

Ecco perché le motivazioni in questo match faranno la differenza. E anche lo stato d’animo in generale del Bilbao è da tenere in considerazione. Come detto, dopo diversi anni, sarà l’ultima di Valverde su questa panchina e un po’ di nostalgia potrebbe contagiare tutti. Insomma, è tutto apparecchiato, ci pare, per il colpaccio esterno.

Come vedere Athletic Bilbao-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Celta Vigo, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Celta Vigo è quotata 3.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Una gara che ha una sola certezza: il fatto che entrambe troveranno il via del gol. Poi, è evidente, che per quello che vi abbiamo raccontato prima vediamo favoriti gli ospiti. Che alla fine potrebbero riuscire nel colpaccio grosso.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Celta Vigo

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Rego; Berenguer, Gomez, Navarro; Williams.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Lopez, Sotelo, Carreira; Aspas, Jutgla, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2