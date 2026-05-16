Pronostici Ligue 1 17 maggio: a Marsiglia scontro diretto da dentro o fuori

Ligue 1, finale bollente al Velodrome: il Marsiglia deve per forza vincere se vuole evitare la Conference, mentre il Rennes può ancora finire in Champions League.
Tutto è pronto per l’ultima, caldissima, giornata di Ligue 1, con i verdetti europei e la salvezza che si decideranno in contemporanea domenica sera alle 21:00.
Gran parte dei riflettori sono puntati sul catino bollente del Velodrome per una vera e propria resa dei conti continentale: Marsiglia-Rennes. Si sfidano rispettivamente la sesta e la quinta della classe, separate da tre lunghezze (56 punti contro 59). Per i Phocéens la Champions League è ormai svanita matematicamente, ma rimangono novanta minuti per evitare lo spettro della Conference League.
L’unico modo per scavalcare i rivali è vincere: agganciando il Rennes a quota 59, il Marsiglia passerebbe avanti grazie a una miglior differenza reti complessiva (+16 contro +11). Attenzione però a guardarsi le spalle, perché il Monaco (sorpassato sette giorni fa grazie all’1-0 sul Le Havre) è staccato di soli due punti e pronto ad approfittare di un passo falso. Di contro, il Rennes si presenta a questa sfida con l’acquolina in bocca: i bretoni sono a -2 dal Lille terzo e a un solo punto dal Lione quarto, il che significa che un successo esterno potrebbe addirittura spalancare loro le porte della Champions League. Il Marsiglia ultimamente annaspa (solo due vittorie nelle ultime sette), mentre gli ospiti volano sulle ali dell’entusiasmo con ben 5 successi nelle ultime sei uscite. Cavalchiamo lo stato di forma dei bretoni e la necessità di scoprirsi dei padroni di casa: il nostro pronostico è X2+Gol.
Le previsioni sulle altre partite
Il Tolosa naviga in acque ultra-tranquille a metà classifica, senza più assilli di retrocessione né sogni europei. I biancoviola, però, non hanno staccato la spina e arrivano da due vittorie consecutive.
Discorso diametralmente opposto per il Nantes: l’ambiente gialloverde è totalmente depresso dopo l’aritmetica retrocessione, che ha messo fine a ben 13 anni consecutivi di permanenza in Ligue 1. Con tre sconfitte nelle ultime quattro partite ed il morale sotto i tacchi dei padroni di casa, il Tolosa ha tutto per fare bottino pieno. Accendiamo decisi la combo 2+Over 1.5.
Gara ad altissima tensione emotiva sarà invece quella tra Lorient e Le Havre. Se i padroni di casa occupano la nona piazza ed hanno ormai esaurito gli obiettivi stagionali, gli ospiti si giocano la sopravvivenza. Il Le Havre è quintultimo, con un solo misero punto di vantaggio sulla zona play-out occupata dal Nizza e sull’Auxerre quartultimo. Se è vero che la differenza reti premierebbe gli uomini del Ciel et Marine contro il Nizza, la striscia senza vittorie che dura da febbraio fa tremare i tifosi. Il Le Havre ha pareggiato 6 delle ultime 8 partite e non tiene la porta inviolata da sette turni. Considerando che dovrà concedere qualcosa per fare risultato, il segno Gol è la scelta più logica per questa sfida.
Chiudiamo la carrellata con la passerella tra Brest e Angers, due squadre che hanno già ampiamente brindato al mantenimento della categoria. Il Brest ha staccato la spina da due mesi e arriva da tre KO consecutivi, ma davanti al proprio pubblico vorrà regalare un sussulto d’orgoglio per salutare i tifosi nel migliore dei modi. Gli Scoitses dell’Angers, invece, hanno fatto festa domenica scorsa grazie al pari contro lo Strasburgo che ha garantito loro la certezza matematica del terzo anno consecutivo nel massimo campionato. Con le due squadre rilassate, un pareggio non è affatto da escludere: andiamo sul sicuro con il segno 1X.
Ligue 1: possibili vincenti
Rennes o pareggio (in Marsiglia-Rennes)
Tolosa (in Nantes-Tolosa)
Brest o pareggio (in Brest-Angers)
La partita da almeno due gol complessivi
Nantes-Tolosa
Ligue 1: le partite da almeno un gol per squadra
Marsiglia-Rennes
Lorient-Le Havre
Comparazione quote
La vittoria del Tolosa è quotata a 2.60 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Gol” in Marsiglia-Rennes è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet.
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