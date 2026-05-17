Pronostico Elche-Getafe: motivazioni opposte

Elche-Getafe è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico
L’Elche ha bisogno di una vittoria per prendersi un pezzo di salvezza. Il Getafe con un punto starebbe quasi comodo, anche se poi nell’ultima giornata del campionato dovrebbe comunque giocarsi qualcosa. Una partita con motivazioni nettamente differenti per entrambi. Una situazione di classifica, soprattutto dietro e come vi abbiamo ribadito, davvero clamorosa.
Crediamo che sia l’Elche, in questo caso, e nonostante come detto la classifica, la squadra favorita. Parliamo di un gruppo che ha proprio bisogno di punti per salvarsi e che vuole sfruttare appieno questo ultimo appuntamento davanti alle mura amiche. Potrebbero, anche, qualora si aggiustassero un po’ di risultati a favore, appunto tre punti per brindare alla salvezza. Ecco che, insomma, la situazione poi potrebbe divenire bellissima all’ultima giornata.
Il Getafe, come spiegato prima, vuoi o non vuoi deve comunque aspettare l’ultima giornata (a patto che vinca e non lo faccio Rayo e Bilbao, quindi impossibile) per brindare alla qualificazione alla prossima Conference League. Una situazione, quindi, che ci pare indirrizata.
Come vedere Elche-Getafe in diretta tv e streaming
La sfida Elche-Getafe, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Elche è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.10 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
La quota del GOL, intanto, è davvero clamorosa ed è assolutamente da prendere al volo. Così come ci piace, come spiegato, la vittoria dei padroni di casa che potrebbero anche brindare con un turno d’anticipo alla salvezza.
Le probabili formazioni di Elche-Getafe
ELCHE (4-2-3-1): Dituro; Sangare, Affengruber, Chust; Fort, Febas, Aguado, Villar, Valera; Diangana, Silva.
GETAFE (4-2-3-1): Soria; Iglesias, Romero, Duarte, Djene, Nyom; Arambarri, Damian, Milla; Satriano, Martin.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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