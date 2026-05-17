I pronostici di domenica 17 maggio: Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 17 maggio, in campo Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo

Dopo aver conquistato lo scudetto numero 21 con tre giornate di anticipo, l’Inter ha fatto sua anche la Coppa Italia centrando così un double che mancava dai tempi del Triplete mourinhano, esattamente 16 anni fa. I nerazzurri anche mercoledì scorso a Roma contro la Lazio si sono dimostrati una vera e propria corazzata, almeno per quanto riguarda il palcoscenico italiano: biancocelesti domati nella finale dell’Olimpico, che non ha riservato sorprese. La squadra di Cristian Chivu l’ha chiusa praticamente a metà primo tempo con il sigillo di Lautaro Martinez, dopo che allo scoccare del quarto d’ora di gioco l’aveva sbloccata con un’autore di Marusic.

Nonostante Chivu darà spazio a diverse riserve, la qualità della “seconda Inter” è nettamente superiore ai titolari scaligeri. San Siro spingerà i campioni verso una vittoria larga per chiudere in bellezza la stagione casalinga. In chiave Champions League paiono scontate le vittorie di Como e Napoli, affermazioni casalinghe probabili anche per Brentford, Lione, Nizza in Premier League e Ligue 1.

Tra le altre partite da over 2,5 occhio a Manchester United-Nottingham Forest e Strasburgo-Monaco, promettono gol Cagliari-Torino, Barcellona-Betis e Atletico Madrid-Girona.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 in Lione-Lens, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

COMO (in Como-Parma, Serie A, ore 12:00)

(in Como-Parma, ore 12:00) NAPOLI (in Pisa-Napoli, Serie A, ore 12:00)

(in Pisa-Napoli, ore 12:00) BRENTFORD (in Brentford-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00)

(in Brentford-Crystal Palace, ore 16:00) NIZZA (in Nizza-Metz, Ligue 1, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Inter-Verona , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Manchester United-Nottingham Forest , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Strasburgo-Monaco, Ligue 1, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cagliari-Torino , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Barcellona-Betis , Liga, ore 21:15

, Liga, ore 21:15 Atletico Madrid-Girona, Liga, ore 19:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.04 GOLDBET ; 17.84 SPORTBET; 15.04 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Wolverhampton-Fulham, Premier League, ore 16:00