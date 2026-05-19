Pronostico Utrecht-Heerenveen: il fattore campo fa la differenza

Utrecht-Heerenveen è una partita valida per le semifinali playoff di Eredivisie e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Come ogni anno, in Eredivisie, saranno i playoff a decidere la squadra che parteciperà ai turni preliminari della prossima Conference League. Un modo per rendere più avvincente il campionato e coinvolgere più club in una lotta all’Europa che altrimenti rischierebbe di diventare monotona.
Oltre ad Ajax e Groningen, sono pronte a sfidarsi nell’altra semifinale pure Utrecht ed Heerenveen, che hanno concluso la stagione rispettivamente al sesto e all’ottavo posto, separate da soli due punti.
La gara è secca, non è previsto il ritorno e si giocherà in casa della squadra meglio classificata, in questo caso quella di Ron Jans. Al termine dei 90 regolamentari, se dovesse persistere la parità, ci saranno supplementari e rigori. L’Utrecht è nettamente avanti nelle quote dei bookmaker, soprattutto perché ha chiuso il campionato in crescendo: tre vittorie di fila e un’imbattibilità casalinga che dura da inizio febbraio. Negli ultimi due match giocati allo Stadion Galgenwaard, peraltro, gli uomini di Jans oltre a vincere sono riusciti pure a tenere la porta inviolata, ad esempio nella sfida di domenica scorsa con il Fortuna, abbattuto 2-0 dai gol di de Wit e Min. Nella settimana precedente, invece, l’Utrecht aveva addirittura espugnato la Johan Cruijff Arena, rallentando la rincorsa dell’Ajax, costretto come le Tigri a dover passare dalla trappola degli spareggi per qualificarsi ad una competizione europea.
Anche se meno costante dell’Utrecht, l’Heerenveen in questo finale di stagione ha dimostrato una certa solidità. Domenica scorsa ha fermato l’Ajax all’Abe Lenstra Stadion (0-0), centrando l’ottavo risultato positivo nelle ultime dieci giornate. Imbattuta in casa da dicembre, la squadra di Robin Veldman fa solitamente più fatica in trasferta: da marzo in poi lontano dai propri tifosi l’Heerenveen ha avuto la meglio solo sul claudicante Volendam, oggi costretto a disputare lo spareggio promozione/retrocessione per mantenere la categoria.
Come vedere Utrecht-Heerenveen in diretta tv e in streaming
La sfida Utrecht-Heerenveen, in programma giovedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
L’Utrecht ha il grande vantaggio del fattore campo e una fase difensiva decisamente più registrata rispetto a quella degli ospiti (che hanno incassato 53 reti in campionato). Tuttavia, i due precedenti stagionali si sono conclusi entrambi in pareggio (2-2 e 1-1) ed evidenziano come l’Heerenveen (57 gol totali in regular season) sappia sempre come pungere. Ci aspettiamo una gara tesa in cui entrambe andranno a segno, ma con i padroni di casa favoriti per il passaggio del turno nei 90′ oppure nei tempi supplementari.
Le probabili formazioni di Utrecht-Heerenveen
UTRECHT (4-2-3-1): Barkas; Vesterlund, van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Cathline, de Wit, Karlsson; Haller.
HEERENVEEN (4-2-3-1): Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; van Overeem, Linday; Trenskow, Meerveld, Oyen; Vente.
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