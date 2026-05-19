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Pronostico Utrecht-Heerenveen: il fattore campo fa la differenza

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Utrecht-Heerenveen è una partita valida per le semifinali playoff di Eredivisie e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Come ogni anno, in Eredivisie, saranno i playoff a decidere la squadra che parteciperà ai turni preliminari della prossima Conference League. Un modo per rendere più avvincente il campionato e coinvolgere più club in una lotta all’Europa che altrimenti rischierebbe di diventare monotona.

Jans
Pronostico Utrecht-Heerenveen: il fattore campo fa la differenza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Oltre ad Ajax e Groningen, sono pronte a sfidarsi nell’altra semifinale pure Utrecht ed Heerenveen, che hanno concluso la stagione rispettivamente al sesto e all’ottavo posto, separate da soli due punti.

La gara è secca, non è previsto il ritorno e si giocherà in casa della squadra meglio classificata, in questo caso quella di Ron Jans. Al termine dei 90 regolamentari, se dovesse persistere la parità, ci saranno supplementari e rigori. L’Utrecht è nettamente avanti nelle quote dei bookmaker, soprattutto perché ha chiuso il campionato in crescendo: tre vittorie di fila e un’imbattibilità casalinga che dura da inizio febbraio. Negli ultimi due match giocati allo Stadion Galgenwaard, peraltro, gli uomini di Jans oltre a vincere sono riusciti pure a tenere la porta inviolata, ad esempio nella sfida di domenica scorsa con il Fortuna, abbattuto 2-0 dai gol di de Wit e Min. Nella settimana precedente, invece, l’Utrecht aveva addirittura espugnato la Johan Cruijff Arena, rallentando la rincorsa dell’Ajax, costretto come le Tigri a dover passare dalla trappola degli spareggi per qualificarsi ad una competizione europea.

Linday contro l'Ajax
Pronostico Utrecht-Heerenveen: il fattore campo fa la differenza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche se meno costante dell’Utrecht, l’Heerenveen in questo finale di stagione ha dimostrato una certa solidità. Domenica scorsa ha fermato l’Ajax all’Abe Lenstra Stadion (0-0), centrando l’ottavo risultato positivo nelle ultime dieci giornate. Imbattuta in casa da dicembre, la squadra di Robin Veldman fa solitamente più fatica in trasferta: da marzo in poi lontano dai propri tifosi l’Heerenveen ha avuto la meglio solo sul claudicante Volendam, oggi costretto a disputare lo spareggio promozione/retrocessione per mantenere la categoria.

Come vedere Utrecht-Heerenveen in diretta tv e in streaming

La sfida Utrecht-Heerenveen, in programma giovedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

L’Utrecht ha il grande vantaggio del fattore campo e una fase difensiva decisamente più registrata rispetto a quella degli ospiti (che hanno incassato 53 reti in campionato). Tuttavia, i due precedenti stagionali si sono conclusi entrambi in pareggio (2-2 e 1-1) ed evidenziano come l’Heerenveen (57 gol totali in regular season) sappia sempre come pungere. Ci aspettiamo una gara tesa in cui entrambe andranno a segno, ma con i padroni di casa favoriti per il passaggio del turno nei 90′ oppure nei tempi supplementari.

Le probabili formazioni di Utrecht-Heerenveen

UTRECHT (4-2-3-1): Barkas; Vesterlund, van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Cathline, de Wit, Karlsson; Haller.
HEERENVEEN (4-2-3-1): Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; van Overeem, Linday; Trenskow, Meerveld, Oyen; Vente.

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