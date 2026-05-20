Pronostico Al Ittihad-Al Qadsiah: il saluto con una vittoria

Al Ittihad-Al Qadsiah è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’era di Sergio Conceicao all’Al Ittihad sembra essere già finita dopo un solo anno. Il tecnico – che sarebbe entrato nel mirino della Lazio tra le altre – saluterà quasi sicuramente alla fine di questa giornata, l’ultima del campionato. E chiuderà con il quinto posto in classifica, senza qualificazione diretta alla prossima Champions asiatica.

Cosa questa che invece ha conquistato l’Al Qadsiah, una squadra che non può né peggiore né migliorare la propria classifica. Quarto posto assicurato per gli ospiti che ormai non hanno nulla da chiedere e sono in vacanza da un pezzo. Una partita, insomma, che ha poco se non nulla da dire. Quindi ci aspettiamo, evidentemente, il classico match di fine stagione, quello in cui tutti vorrebbero segnare e quello in cui tutti i calciatori sperano pure possa finire presto per andare in vacanza.

L’obiettivo dei padroni di casa c’è ed è uno solo, quello di congedarsi dal pubblico amico con una vittoria. Almeno non ci saranno troppi malumori. E magari anche una vittoria con gol. Ecco perché nel nostro pronostico sotto vi diciamo come secondo noi potrebbe andare a finire.

Come vedere Al Ittihad-Al Qadsiah in diretta tv e in streaming

Al Ittihad-Al Qadsiah in programma giovedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ittihad è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica e SportBet.

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Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive. E su questo non ci piove. Gara da almeno un gol per squadra, e nemmeno su questo ci sono dubbi. Alla fine la potrebbero pure spuntare i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Al Ittihad-Al Qadsiah

AL ITTIHAD (4-2-3-1): Rajkovic; Kadesh, Simic, Danilo, Al-Julaydan; Mitaj, Al-Nashri, Fabinho, Aouar; Al-Aboud, Diaby.

AL QADSIAH (3-5-2): Casteels; Thakri, Nacho, Alvarez; Nandez; Hazazi, Otavio, Al-Juwayr, Baah; Quinones, Al-Salem.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2