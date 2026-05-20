A Parigi è già tempo di derby: Cecchinato-Pellegrino per un posto nel main draw

Qualificazioni Roland Garros: Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino si sfidano sulla terra rossa francese per un posto nel tabellone principale.

Il Roland Garros deve ancora entrare nel vivo, ma per i tifosi azzurri è già tempo di fare i conti con un match ad alta tensione. In palio c’è un sogno: quello, vale a dire, di entrare ufficialmente nel main draw dello Slam che si gioca ai piedi della Tour Eiffel. Ed ecco che i campi d’Oltralpe si apprestano a tingersi di tricolore per uno dei match più attesi e storicamente affascinanti del tabellone cadetto.

Ad affrontarsi, nell’ambito delle qualificazioni del Roland Garros di giovedì 21 maggio 2026, saranno Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino, due giocatori non più giovanissimi che sono chiamati a contendersi un posto al sole nel tabellone principale del secondo Slam stagionale. I campi di Parigi non sono uno sfondo qualsiasi, men che meno per il siciliano, che sul mattone tritato francese ha scritto la pagina più bella della sua carriera raggiungendo una storica semifinale.

Nel 2018 Cecchinato firmò una delle imprese più incredibili del tennis italiano moderno. Senza aver mai vinto un match in uno Slam, il siciliano cavalcò un tabellone da sogno eliminando, ai quarti di finale, nientepopodimeno che il pluricampione Novak Djokovic, al termine di un leggendario tie-break nel quarto set. La sua favola si interruppe solo in semifinale contro Dominic Thiem, ma quella magica striscia sulla terra parigina lo consacrò per sempre nella storia del torneo.

Cecchinato-Pellegrino: il pronostico

Cecchinato e Pellegrino non si sono mai affrontati in carriera, ma le caratteristiche tecniche dei due contendenti al posto nel main draw lasciano presagire una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi: saranno la gestione dei momenti chiave e la freschezza atletica sulla lunga distanza a fare la differenza. Alla luce di ciò, è lecito aspettarsi una sfida combattuta, punto su punto, che potrebbe tranquillamente trascinarsi fino al terzo e decisivo set. Prevediamo una gara da non meno di 20 game, al termine della quale sarà Pellegrino a spuntarla.