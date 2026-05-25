Pronostico Rinderknech-Berrettini, quel discorso lasciato a metà

Rinderknech sfida Berrettini a Parigi: superato in rimonta il primo turno, un’altra sfida ostica attende il romano sul rosso dell’Open di Francia.

Una vittoria in rimonta dà doppia soddisfazione. Fa umore e infonde fiducia, che poi è proprio quello di cui necessita un giocatore come Matteo Berrettini, che ora più che mai ha bisogno di ritrovarsi. E chissà che questo non possa accadere proprio a Parigi, avendo lui superato brillantemente il primo – e per nulla scontato – turno contro Marton Fucsovics, che è riuscito a scucirgli il primo parziale salvo poi arrendersi alla furia dei colpi del romano.

Archiviato questo debutto, il tabellone del Roland Garros si fa subito caldissimo con un secondo turno di grande interesse, che mette di fronte il finalista di Wimbledon 2021 e il padrone di casa Arthur Rinderknech. Una sfida che nasconde molte più insidie di quanto non dica la carta, soprattutto per l’ambiente “caldo”, dal punto di vista del tifo, che attende il tennista romano. Esiste un solo precedente ufficiale tra i due giocatori nel circuito maggiore, ed è legato a un ricordo decisamente amaro per i colori italiani. I due si sono incrociati al secondo turno degli US Open nel 2023; in quell’occasione, la partita si interruppe bruscamente a causa del grave infortunio alla caviglia subito da Berrettini, che fu costretto al ritiro regalando il passaggio del turno al francese.

Questa di Parigi, di conseguenza, avrà il sapore di una prima sfida, essendosi quella interrotta prima che il punteggio dicesse chi tra i due meritasse di passare al turno successivo. Dal punto di vista dello stato di forma, entrambi i tennisti arrivano a questo secondo turno rigenerati dalle buone prestazioni dell’esordio. Berrettini ha dimostrato di avere ancora benzina nel motore e una ritrovata confidenza con la terra battuta; Rinderknech, dal canto suo, ha superato il primo turno mostrando una buona condizione fisica e potendo contare sul sostegno totale del pubblico parigino, un fattore che in questi tornei sa spostare gli equilibri.

Rinderknech-Berrettini: il pronostico

Il francese, fomentato dal calore dei tifosi d’Oltralpe, cercherà di essere aggressivo per non farsi comandare, motivo per il quale l’azzurro dovrà sfoderare sin da subito le sue armi migliori per rallentare il ritmo dell’avversario. Anche se il pubblico di casa proverà a spingere Rinderknech oltre i propri limiti, la maggiore esperienza di Berrettini nei momenti decisivi del match dovrebbe fare la differenza. Se anche l’azzurro dovesse riuscire a mantenere alte le percentuali al servizio, difficilmente riuscirà a disinnescare l’entusiasmo del francese. Appare più probabile che sia il padrone di casa a conquistare il pass per il terzo turno, seppure in una battaglia che, verosimilmente, non durerà meno di 4 set.