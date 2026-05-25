I pronostici di lunedì 25 maggio: spareggio Bundesliga, Eliteserien e altri campionati

I pronostici di lunedì 25 maggio, c’è lo spareggio Paderborn-Wolfsburg per la Bundesliga, l’Eliteserien e altri campionati minori
Terminati ieri i campionati di Serie A, Liga e Premier League, oggi ci sarà l’ultimo capitolo della Bundesliga con il Wolfsburg che dopo lo 0-0 della partita di andata si gioca la permanenza nella massima categoria tedesca contro il Paderborn. In caso di pareggio nei 90′ le squadre andrebbero ai tempi supplementari (non vale la regola dei gol in trasferta), ed eventualmente ai calci di rigore.
Diciassette tiri totali, sei dei quali in porta, e oltre il 63% di possesso palla non sono bastati al Wolfsburg nella gara d’andata. La prova di forza, comunque, della squadra che deve salvarsi c’è stata. Il dominio in generale è stato netto e anche i numeri lo confermano. Quello che è mancato è stato il fatto di non concretizzare l’enorme mole di gioco espressa. Stavolta potrebbe andare diversamente, anche con l’aiuto delle palle inattive.
Per quanto riguarda le partite da over 2.5, occhio invece a Tromso-Aalesund, Lokomotiv Plovdiv-Botev Plovdiv e Ludogorets-CSKA Sofia, mentre Odd-Ranheim, Sarpsborg 08-Molde e KFUM-Rosenborg promettono almeno un gol per squadra.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + MULTIGOL 1-3 in Paderborn-Wolfsburg, Bundesliga, ore 20:30
Vincenti
- TROMSO (in Tromso-Aalesund, Eliteserien, ore 17:00)
- LUDOGORETS (in Ludogorets-CSKA Sofia, First League Bulgaria, ore 19:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Tromso-Aalesund, Eliteserien, ore 17:00
- Lokomotiv Plovdiv-Botev Plovdiv, First League Bulgaria, ore 16:45
- Ludogorets-CSKA Sofia, First League Bulgaria, ore 19:30
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Odd-Ranheim, Obos-Ligaen, ore 17:00
- Sarpsborg 08-Molde, Eliteserien, ore 17:00
- KFUM-Rosenborg, Eliteserien, ore 17:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): N.D. GOLDBET ; 17.41 SPORTBET; N.D. LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Lyngby Boldklub-Horsens, First Division Danimarca, ore 18:00
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