Pronostico Paderborn-Wolfsburg: adesso completano l’opera

Paderborn-Wolfsburg è una partita valida per il ritorno dei playout di Bundesliga: formazioni, pronostico e dove vederla

Diciassette tiri totali, sei dei quali in porta, e oltre il 63% di possesso palla non sono bastati al Wolfsburg nella gara d’andata di questi playout per rimanere in Bundesliga ad avere la meglio sul Paderborn. Lo zero a zero finale lascia tutto in discussione e quindi la permanenza, o la promozione della squadra che lunedì sera giocherà in casa, passa dal match di ritorno.

La prova di forza, comunque, della squadra che deve salvarsi c’è stata. Il dominio in generale è stato netto e anche i numeri lo confermano. Quello che è mancato è stato il fatto di non concretizzare l’enorme mole di gioco espressa. Un peccato, perché anche vincere con un solo gol di scarto avrebbe fatto tutta la differenza del mondo. Non che il Paderborn parta favorito, mettiamolo in chiaro. Niente di tutto questo. Il motivo è semplice: alla fine le qualità tecniche del Wolfsburg rimangono assai superiori rispetto alla squadra che ha chiuso terza in Serie B tedesca. Il fattore campo potrebbe fare la differenza? La domanda è giusta, ma c’è da dire che dentro gli ospiti di lunedì sera ci sono degli uomini che nel corso della loro carriera hanno giocato partite davvero importanti e quindi non è che si possano far impressionare così facilmente dalla situazione climatica che si creerà.

Detto questo, crediamo fortemente – anche per quello che s’è visto giovedì sera durante il match d’andata – che il Wolfsburg possa riuscire nell’impresa di rimanere nel massimo campionato tedesco.

Come vedere Paderborn-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida Paderborn-Wolfsburg è in programma lunedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Wolfsburg è quotata 2.00 su Goldbet, Lottomatica e 2.00 su SportBet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Crediamo, come detto prima, che il Wolfsburg abbia tutte le possibilità di prendersi una vittoria importante, la più importante della stagione. Una sfida da vittoria esterna, con salvezza annessa. In caso di pareggio nei 90′ le squadre andrebbero ai tempi supplementari (non vale la regola dei gol in trasferta), ed eventualmente ai calci di rigore.

Le probabili formazioni di Paderborn-Wolfsburg

PADERBORN (3-4-2-1): Seimen; Hansen, Scheller, Brackelmann; Curda, Baur, Castaneda, Sticker; Muller, Bibija; Marino.

WOLFSBURG (3-5-2): Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Kumbedi, Svanberg, Vini Souza, Eriksen, Maehle; Pejcinovic, Daghim.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1