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Pronostico Paderborn-Wolfsburg: adesso completano l’opera

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Paderborn-Wolfsburg è una partita valida per il ritorno dei playout di Bundesliga: formazioni, pronostico e dove vederla 

Diciassette tiri totali, sei dei quali in porta, e oltre il 63% di possesso palla non sono bastati al Wolfsburg nella gara d’andata di questi playout per rimanere in Bundesliga ad avere la meglio sul Paderborn. Lo zero a zero finale lascia tutto in discussione e quindi la permanenza, o la promozione della squadra che lunedì sera giocherà in casa, passa dal match di ritorno.

Pronostico Paderborn-Wolfsburg
Pronostico Paderborn-Wolfsburg: adesso completano l’opera (Profilo Instagram Wolfsburg) – Ilveggente.it

La prova di forza, comunque, della squadra che deve salvarsi c’è stata. Il dominio in generale è stato netto e anche i numeri lo confermano. Quello che è mancato è stato il fatto di non concretizzare l’enorme mole di gioco espressa. Un peccato, perché anche vincere con un solo gol di scarto avrebbe fatto tutta la differenza del mondo. Non che il Paderborn parta favorito, mettiamolo in chiaro. Niente di tutto questo. Il motivo è semplice: alla fine le qualità tecniche del Wolfsburg rimangono assai superiori rispetto alla squadra che ha chiuso terza in Serie B tedesca. Il fattore campo potrebbe fare la differenza? La domanda è giusta, ma c’è da dire che dentro gli ospiti di lunedì sera ci sono degli uomini che nel corso della loro carriera hanno giocato partite davvero importanti e quindi non è che si possano far impressionare così facilmente dalla situazione climatica che si creerà.

Detto questo, crediamo fortemente – anche per quello che s’è visto giovedì sera durante il match d’andata – che il Wolfsburg possa riuscire nell’impresa di rimanere nel massimo campionato tedesco.

Come vedere Paderborn-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida Paderborn-Wolfsburg è in programma lunedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Crediamo, come detto prima, che il Wolfsburg abbia tutte le possibilità di prendersi una vittoria importante, la più importante della stagione. Una sfida da vittoria esterna, con salvezza annessa. In caso di pareggio nei 90′ le squadre andrebbero ai tempi supplementari (non vale la regola dei gol in trasferta), ed eventualmente ai calci di rigore.

Le probabili formazioni di Paderborn-Wolfsburg

PADERBORN (3-4-2-1): Seimen; Hansen, Scheller, Brackelmann; Curda, Baur, Castaneda, Sticker; Muller, Bibija; Marino.
WOLFSBURG (3-5-2): Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Kumbedi, Svanberg, Vini Souza, Eriksen, Maehle; Pejcinovic, Daghim.

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