Pronostici Eliteserien del 25 maggio: la multipla

Pronostici Eliteserien: in Norvegia squadre in campo per la giornata numero 10 del campionato. Ecco i pronostici del 25 maggio

Se ieri tutti i campionati più importanti sono andati in archivio, nel Nord Europa invece siamo solo all’inizio di tutto. E in Norvegia, precisamente, oggi lunedì 25 maggio si scende in campo per la giornata numero 10.

Sono sei le partite in programma in questo inizio di settimana, e andiamo a vedere insieme, in base alla classifica, al momento di forma, e agli impegni interni o esterni, come potrebbero andare a finire le partite.

Partendo, proprio, dalla prima gara in programma alle 14:30, quella tra Start e Valerenga: i primi sono ultimi in classifica con quattro punti, gli ospiti invece a metà con nove. Il momento dei padroni di casa è complicato, e non ci stupiremmo affatto di un colpo esterno.

Pronostici Eliteserien, ecco le nostre scelte

La partita tra HamKam e Lillestrom è quella che sicuramente potrebbe regalare almeno un gol per squadra. Anche se gli ospiti quando giocano fuori casa non sempre riescono ad esprimersi nel migliore dei modi. Ma in questo caso c’è fiducia, e quindi un gol lo potrebbero anche fare.

La vittoria del Tromso contro Aalesund – dopo così poche giornate sono già 14 i punti di differenza in classifica tra queste due formazioni – e quindi non vediamo come gli ospiti possano uscire indenni da questo campo e da questo match. Infine il Sandefjord in casa viene da due vittorie di fila (tre nelle ultime cinque) e contro il Fredrikstad sogna qualcosa di importante, vale a dire la terza affermazione di fila. Insomma, anche in questo caso ci pare possa venire fuori una vittoria interna.

Andando a ricapitolare il tutto, ecco la multipla su GoldBet. Il valore è di 8,98 volte la posta

Start-Valerenga IF 2

Tromso-Aalesunds 1

HamKam-Lillestrom GOL

Sandefjord-Fredrikstad 1