Pronostico Sinner-Tabur: battesimo del fuoco per il padrone di casa

Sinner e Tabur giocheranno a Parigi martedì 26 maggio: l’analisi tecnica e le previsioni della partita d’esordio dell’azzurro al Roland Garros 2026.

Le temperature in vertiginoso aumento destano, comprensibilmente, una certa preoccupazione. E non solo per il numero 1 del mondo, ma per tutti i campioni che si contenderanno il titolo sulla terra rossa di Parigi. Indipendentemente dal numero indicato dalla colonnina di mercurio, però, anche a Jannik Sinner toccherà scendere in campo e disputare il primo turno del Roland Garros. La sua ora scoccherà, precisamente, nella giornata di martedì. Dall’altra parte della rete ci sarà il padrone di casa Clement Tabur, entrato in tabellone grazie a una wild card concessa dalla federazione francese. I tifosi guardano a questo incrocio con totale e assoluta certezza, posizionando il campione azzurro nel ruolo di favoritissimo.

I bookmaker, dal canto loro, blindano la sfida con quote che lasciano pochissimo spazio all’immaginazione. Non potrebbe essere altrimenti, del resto, considerando che Jannik è imbattuto da settimane e che, negli ultimi mesi, ha collezionato un numero impressionante di record e di trofei. Quello di martedì sarà il primo vero test per saggiare la condizione fisica – soprattutto dopo il piccolo allarme fisico di Roma, durante la partita contro Daniil Medvedev – e l’adattamento ai campi in terra battuta dello Slam transalpino.

I precedenti nel circuito maggiore non registrano alcun confronto passato tra Sinner e Tabur, un dettaglio che trasforma i primi game della partita in un foglio bianco tutto da scrivere per il tennista francese, che davanti al proprio pubblico cercherà, com’è giusto che sia, la partita della vita. Tabur è un giocatore abituato a frequentare prevalentemente il circuito Challenger, motivo per il quale non dispone ancora di armi tali da impensierire i vertici del ranking mondiale. Ma mai dire mai, giusto?

Sinner-Tabur: il pronostico

Le recenti prestazioni, come facilmente intuibile, mettono in mostra un divario impressionante tra i due giocatori. Il francese arriva a questo appuntamento con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare, mentre per l’azzurro c’è molta più carne sul fuoco, dopo il titolo mancato per un soffio 365 giorni fa. L’esito più logico e lineare è che il numero 1 del mondo vinca senza sforzarsi troppo: la superiore velocità di palla dell’azzurro, l’abitudine alle pressioni dei campi principali e il divario d’esperienza a questi livelli riducono al minimo i margini di sorpresa, rendendo l’esordio del fuoriclasse italiano una formalità da sbrigare in 3 set, riducendo al minimo il dispendio di energie in vista dei turni successivi.