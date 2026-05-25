Pronostico Griekspoor-Arnaldi: un primo turno da sudare

Griekspoor e Arnaldi in campo martedì al Roland Garros: i precedenti e le incognite del debutto dell’azzurro sulla terra battuta del Roland Garros.

Non si sono mai affrontati. Strano ma vero. E, proprio per questo motivo, l’incrocio di primo turno tra l’olandese Tallon Griekspoor e l’azzurro Matteo Arnaldi promette di essere una delle sfide più incerte e intriganti dell’intero programma d’apertura. Il fatto che non abbiano mai duellato trasforma la sfida di martedì 26 maggio, sul mattone tritato di Parigi, in un totale rebus tattico.

Non essendoci uno storico di scontri diretti a cui aggrapparsi per studiare le contromisure, i primi game dell’incontro saranno cruciali per prendere le misure all’altro e per studiare le traiettorie dell’avversario. Nonché, perché no, per testarne le condizioni fisiche e capire quanto e come, eventualmente, sarà necessario spingere. Griekspoor, accreditato della testa di serie numero 29 del torneo, proverà a far valere la pesantezza della sua prima di servizio e ad accorciare gli scambi. Dall’altra parte della rete, però, Arnaldi opporrà le sue grandi doti difensive, armi ideali per allungare il palleggio e costringere il rivale all’errore sui rimbalzi del rosso parigino.

Sotto il profilo del rendimento e delle prestazioni recenti, entrambi i tennisti hanno vissuto una stagione sul rosso europeo caratterizzata da fiammate alterne. Se l’olandese ha mostrato sprazzi di grande solidità nei tornei maggiori, la sua transizione sui campi lenti subisce a volte passaggi a vuoto; Arnaldi, dal canto suo, esalta le proprie caratteristiche proprio nelle maratone dei tornei del Grande Slam, nell’ambito dei quali la tenuta atletica e la lucidità mentale nei momenti di massima pressione possono fare la reale differenza. Tutto dipenderà, dunque, da quanto velocemente riuscirà a trovare – e speriamo che ce la faccia – la chiave di volta per disinnescare la prima dell’olandese.

Griekspoor-Arnaldi: il pronostico

L’incognita più insidiosa, in una sfida che si preannuncia come un vero e proprio testa a testa da giocarsi tutto punto su punto, sarà la resistenza sulla lunga distanza. La maggiore versatilità del tennista ligure sulle superfici lente, così come la sua propensione a esaltarsi nei match di pura lotta fisica, ci inducono a pensare che ad avere la meglio, in questa battaglia di nervi, possa essere proprio l’azzurro. Ma l’olandese venderà cara la pelle e riuscirà a strappare, verosimilmente, almeno un set al suo avversario italiano.