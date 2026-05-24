Pronostici Roland Garros 25 e 26 maggio: bracci di ferro e scontri generazionali

Pronostici primo turno Roland Garros: chi saranno i principali protagonisti di questa scoppiettante due giorni sulla terra rossa di Parigi.

Il primo turno del Roland Garros entra subito nel vivo con un programma ricco di pathos, incroci generazionali e specialisti della terra battuta pronti a darsi battaglia sulla terra rossa parigina. Il tabellone principale mette in mostra, infatti, alcune sfide di primissimo piano tra lunedì e martedì, in grado di regalare spettacolo e capovolgimenti di fronte fin dalle battute iniziali.

I riflettori della sessione diurna si accendono inevitabilmente sulla suggestiva sfida tra Stan Wawrinka e Arthur Fils, che si configura come un vero e proprio passaggio di consegne generazionale tra l’eterno campione svizzero, che sul rosso di Parigi ha scritto pagine indelebili di storia, e la nuova stella del tennis francese. Sotto il profilo tattico, l’esplosività atletica e la freschezza del padrone di casa potrebbero mettere a dura prova la tenuta fisica di Wawrinka, le cui recenti prestazioni evidenziano una comprensibile fatica nei bracci di ferro prolungati. L’esperienza del veterano svizzero resta un’insidia da non sottovalutare, ma al cospetto di Fils ha ben poche chance di spuntarla.

Di altissimo livello tecnico e agonistico si preannuncia il faccia a faccia tra Felix Auger-Aliassime e Daniel Altmaier. Il canadese ha mostrato qualche segnale di ripresa sul rosso, ritrovando fluidità e regolarità, ma il tedesco è un giocatore capace di esaltarsi sui campi lenti dello Slam parigino, dove in passato ha già firmato imprese niente male. Le caratteristiche dei due giocatori promette di allungare l’incontro oltre i canoni della routine; verosimilmente, alla fine della fiera, sarà Auger-Aliassime ad imporsi e a passare al secondo turno.

Roland Garros, le sfide più calde del lunedì parigino

Un altro incrocio interessante sarà quello tra Alexander Bublik e Jan-Lennard Struff. Le recenti prestazioni dei due giocatori evidenziano momenti di forma abbastanza simili, nella misura in cui nessuno dei due ha ottenuto risultati eclatanti sul rosso. Se Bublik si affiderà, come pensiamo, alle sue fiammate di puro talento, avrà la meglio su Struff, che è superiore da un punto di vista della cilindrata fisica ma che ha reso ancor meno del kazako nella stagione sul mattone tritato.

Spazio ancora, in questo primo lunedì di Roland Garros, al debutto di Casper Ruud contro il pericoloso Roman Safiullin. Il tennista norvegese, due volte finalista su questi campi, arriva all’appuntamento parigino dopo aver conferma, tra Roma e Ginevra, di essere uno specialista della superficie. Le recenti prestazioni di Ruud confermano la sua dimestichezza con il rosso, un fattore che lo proietta come potenziale favorito in questa sfida da non più di 3 set.

I vincenti dei match di lunedì 25 e martedì 26 maggio

Auger-Aliassime IN Auger-Aliassime – Altmaier

Baez IN Baez – Burruchaga

Nakashima IN Bautista – Nakashima

Bublik IN Bublik – Struff

Rublev IN Buse – Rublev

Lehecka IN Carreno-Busta – Lehecka

Cerundolo F. IN Cerundolo F. – Van De Zandschulp

Cilic IN Cilic – Kouame

Collignon IN Collignon – Vukic

de Minaur IN de Minaur – Samuel

Acosta IN Diaz Acosta – Zhang

Faria IN Faria – Shapovalov

Vacherot IN Faurel – Vacherot

Cerundolo J. M. IN Fearnley – Cerundolo J. M.

Tien IN Garin – Tien

Monfils IN Gaston – Monfils

Paul IN Hijikata – Paul

Humbert IN Humbert – Mannarino

Atmane IN Kokkinakis – Atmane

Moutet IN Kopriva – Moutet

Jodar IN Kovacevic – Jodar

Landaluce IN Landaluce – Prado Angelo

Shelton IN Merida Aguilar – Shelton

Tsitsipas IN Muller – Tsitsipas

Hurkacz IN Munar – Hurkacz

Carabelli IN Nava – Carabelli

Navone IN Navone – Brooksby

Norrie IN Norrie – Vallejo

Popyrin IN Popyrin – Svajda

Comesana IN Quinn – Comesana

Rinderknech IN Rinderknech – Rodionov

Ruud IN Ruud – Safiullin

Michelsen IN Shevchenko – Michelsen

Tiafoe IN Spizzirri – Tiafoe

Tabilo IN Tabilo – Majchrzak

van Assche IN van Assche – Kypson

Medvedev IN Walton – Medvedev

Fils IN Wawrinka – Fils

Giron IN Wu – Giron