Ofner-Darderi, un conto da regolare all’esordio a Parigi

Sarà Ofner-Darderi al primo turno dell’Open di Francia: l’analisi e le previsioni per il match d’esordio dell’italo-argentino al Roland Garros.

Il primo turno dell’ormai imminente Roland Garros mette di fronte due tennisti dagli stili di gioco diametralmente opposti, in un incrocio che promette, proprio in considerazione di tali differenze, un forte contrasto tattico. Sulla terra battuta di Parigi andrà in scena la sfida tra Sebastian Ofner e Luciano Darderi, un debutto che, quanto meno sulla carta, sembra sorridere all’italo-argentino.

L’azzurro, come si evince chiaramente dalle ultime performance, è ormai uno specialista del rosso, mentre l’austriaco, dal canto suo, è storicamente più a suo agio sulle superfici rapide. A rendere ancor più interessante il confronto tra questi due mondi tennistici molto diversi ci pensano, poi, i precedenti storici: nei testa a testa ufficiali nel circuito maggiore la situazione è in perfetto equilibrio sul 1-1, con Darderi vincente a Cordoba e Ofner a Maiorca, il che aggiunge un po’ di pepe a questa sfida tutta parigina.

Tuttavia, guardando da vicino le recenti prestazioni, i due giocatori arrivano all’appuntamento parigino con presupposti assai diversi. L’italo-argentino sta vivendo una stagione eccezionale sul rosso europeo, nella misura in cui ha dato prova di una continuità eccellente e di un’intensità agonistica di primissimo livello. Di contro, Ofner ha palesato diverse difficoltà in questo periodo, alternando rari passaggi brillanti a frequenti controprestazioni fisiche e mentali. La terra parigina, lenta e pesante, farà la sua parte, regalando un’altra incognita a questo match che sarà anche, inevitabilmente, un regolamento di conti.

Ofner-Darderi: il pronostico

Il pronostico della partita Ofner-Darderi, valida per il primo turno del Roland Garros, pende in maniera netta verso uno dei due. Verso l’italo-argentino, per la precisione, forte del fatto che sia in forma strepitosa e che sia particolarmente in fiducia grazie agli ultimi risultati collezionati. La maggiore solidità di Darderi sul rosso lascia pochi dubbi su quale sia il giocatore da premiare in questo debutto stagionale nello Slam francese, motivo per il quale prevediamo un suo ennesimo successo in 3 set.