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Cobolli-Pellegrino, il derby tricolore accende il primo turno di Parigi

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Sarà Cobolli contro Pellegrino al primo turno di Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul derby azzurro che accenderà il primo lunedì parigino.

Diciamoci la verità: un derby porta sempre con sé grandi emozioni, ma in questo caso ne avremmo fatto volentieri a meno. O meglio: lo avremmo anche accettato, ma non al primo turno. E invece, questo primo lunedì di Roland Garros ci regalerà subito un incrocio che unisce la tensione emotiva tipica della sfida fratricida al fascino del palcoscenico dello Slam francese.

Cobolli
Cobolli-Pellegrino, il derby tricolore accende il primo turno di Parigi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

A sfidarsi sulla terra rossa d’Oltralpe saranno Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, in un confronto inedito nell’ambito del circuito maggiore. I due azzurri si sono sì già affrontati, ma solo a livello Challenger. Il bilancio di questi faccia a faccia pende inesorabilmente dalla parte di Cobolli, avanti per 3 vittorie a 1. Se Pellegrino era riuscito a graffiare nel primissimo scontro diretto datato 2021, nei successivi confronti ravvicinati ha dovuto subire il ritmo imposto dal romano, che si è aggiudicato anche l’ultimo incrocio in ordine di tempo sulla terra di Trieste.

Tornando al presente e al circuito Atp, Cobolli si presenta a Parigi con un bagaglio di esperienze notevole, forte di una crescita straordinaria che lo ha proiettato a ridosso della parte alta del ranking Atp. Pellegrino, dal canto suo, arriva a Parigi con la fatica delle qualificazioni sulle spalle e curiosamente reduce da un altro derby, quello contro Marco Cecchinato, che gli ha consegnato il pass per il tabellone principale dello Slam d’Oltralpe.

Cobolli-Pellegrino: il pronostico

Pellegrino
Cobolli-Pellegrino: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sulla carta, questa sfida non ci regala nessunissima sorpresa. Le quote, d’altra parte, parlano chiaro e non sembrerebbero esserci dubbi sul fatto che sia Cobolli il favorito per la vittoria di questo derby ai piedi della Tour Eiffel. La maggiore cilindrata dei colpi del romano, unita all’esperienza e ad una maggiore abitudine ai ritmi del circuito maggiore, offre non poche garanzie in questo senso. Senza dimenticare il bilancio positivo nei testa a testa, che lo rende papabile al passaggio del turno. Pellegrino pagherà inoltre lo scotto del percorso fatto per centrare il main draw, un cammino che gli ha regalato grandissima fiducia ma che probabilmente gli presenterà il conto dal punto di vista atletico sulla lunga distanza dei 5 set. L’ipotesi più verosimile, stando così le cose, è che Cobolli vinca in 3 set.

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