Pronostico Valencia-Siviglia: c’è aria di sorpasso

La partita che ha cambiato la stagione. Il match che ha fatto ribaltare tutto. Sì, il Valencia, nello scorso weekend, è riuscito in maniera abbastanza clamorosa a vincere sul campo del Real Madrid, allontanandosi in maniera prepotente dalla zona rossa della classifica e guadagnando un sacco sotto il profilo dell’autostima. Cosa, che da qui alla fine dell’anno, farà la differenza.

Sì, sono 34 i punti conquistati fino al momento dai padroni di casa di venerdì sera. A 36 c’è il Siviglia, sconfitto in casa dall’altra squadra di Madrid. Diciamo che gli andalusi, ormai, hanno messo le cose a posto – difficile essere ripresi dal Leganes che di punti al momento ne ha 28 e sarebbe retrocesso – quindi un po’ la spina è stata staccata. Forse. Di certo in questo momento, oltre all’Arsenal ovviamente, non c’è squadra nel mondo con un’autostima maggiore del Valencia. Andare a vincere al Berbabeu è una cosa che capita così raramente che verrà ricordata per molto tempo.

E sulle ali di un entusiasmo inaspettato – ma assolutamente meritato per l’abnegazione tattica e il coraggio dimostrato – il Valencia potrebbe riuscire nel sorpasso in classifica chiudendo, di fatto, e nello spazio di una sola settimana, il discorso salvezza.

Come vedere Valencia-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Siviglia, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il match potrebbe regalare la seconda vittoria di fila agli spagnoli e regalare, anche, la salvezza quasi certa con un po’ di anticipo rispetto a quanto successo negli anni scorsi. La vittoria di Madrid ha cambiato tutto. Match da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Valencia-Siviglia

VALENCIA (5-4-1): Mamardashavili; Aarons, Mosquera, Diakhaby, Tarrega, Vazquez; Lopez, Barrenechea, Guerra, Almeida; Sadiq.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Agoume, Sow, Lokonga; Lukebakio, Romero, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1