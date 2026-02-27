Pronostico Maiorca-Real Sociedad: l’esonero non cambia le cose

Maiorca-Real Sociedad è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

L’avventura di Arrasate sulla panchina del Maiorca è finita dopo l’ennesima sconfitta. La dirigenza di casa ha deciso per il cambio di tecnico perché solamente con uno scossone si può ancora pensare alla salvezza. Un intento decisamente complicato. La panchina è stata affidata a Demichelis, ex difensore. Avrà un obiettivo importante da raggiungere.

Non sarà il miglior debutto per questo tecnico: arriva una Real Sociedad lanciata – anche se nell’ultimo turno ha pareggiato contro l’Oviedo ma ha comunque dimostrato di avere tanto tanto carattere – e che spera di rimettere a posto una classifica non bellissima. Il posto europeo è distante solamente cinque punti e se la Spagna dovesse anche prendersi il quinto per la prossima stagione in Champions – è una delle candidate – allora potrebbe bastare anche una posizione in meno. Di certo il momento del Maiorca è complicato e anche molto. Una squadra che nell’ultimo periodo ha dilapidato quello che era un vantaggio importante messo a puntino settimana dopo settimana con un avvio ottimo. Ma le cose sono precipitate e ricostruire non è mai semplice.

Parliamo della seconda peggior difesa del campionato con 41 gol subiti. Tantissimi. E solamente il Levante ha fatto peggio. Certo, pure la Sociedad ne ha presi 38 (ecco il motivo del campionato anonimo) ma anche bilancia con quelli segnati.

Come vedere Maiorca-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Maiorca-Real Sociedad, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30.

Il pronostico

Ci pare possa arrivare il colpo esterno. Sì, vero che di solito il cambio in panchina lo scossone lo dà immediato ma in questo caso la Real Sociedad è troppo più in forma del Maiorca per non cogliere l’occasione. In ogni caso, almeno un gol per squadra, è assicurato. E pure questa quota è bella alta.

Le probabili formazioni di Maiorca-Real Sociedad

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Costa, Morlanes; Luvumbo, Darder, Virgili; Muriqi.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Herrera; Guedes, Soler, Oyarzabal; Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2