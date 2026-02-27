Pronostici Parma-Cagliari: marcatori e tiri in porta

di

Parma-Cagliari, il pronostico sulla sfida di Serie A: tutte le valutazioni in chiave player building, le ultime

Separate da sole tre lunghezze in classifica, Parma e Cagliari vanno alla ricerca di punti pesanti per proiettarsi con ulteriore ottimismo all’ultima parte di campionato. Ecco perché, sostanzialmente tranquille a metà classifica, le due squadre potrebbero dar vita ad un match intenso.

Pellegrino esulta dopo il gol
Pronostici Parma-Cagliari: marcatori e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Benché i ducali soprattutto tra le mura amiche tendano a non concedere molti spazi arroccandosi nella propria metà campo, la sensazione è che qualche “strappo” da ambo le parti vada messo in preventivo. La fisicità e la verve realizzativa di Pellegrino, ad esempio, sono fattori da non trascurare.

I sette gol stagionali siglati dal centravanti ducale – impreziositi dal grande lavora che il bomber di Cuesta svolge spalle alla porta – rappresentano un’occasione al bacio troppo invitante per essere trascurata: l’opzione quasi marcatore con sostituto ha un suo perché.

Il mosaico tiratori si prospetta piuttosto variegato. Il fatto che Pisacane sia tentato all’idea di schierare Palestra come esterno offensivo alimenta valutazioni interessanti in chiave Over 0,5 tiro in porta plus; nella stessa scia si inserisce la tentazione Strefezza, frizzante e in palla soprattutto nelle ultime uscite.

Pellegrino quasi marcatore con sostituto; Palestra Over 0,5 tiro in porta plus, Strefezza Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 10,35 su Goldbet.

logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
Gestione cookie