Pronostici Parma-Cagliari: marcatori e tiri in porta

Parma-Cagliari, il pronostico sulla sfida di Serie A: tutte le valutazioni in chiave player building, le ultime

Separate da sole tre lunghezze in classifica, Parma e Cagliari vanno alla ricerca di punti pesanti per proiettarsi con ulteriore ottimismo all’ultima parte di campionato. Ecco perché, sostanzialmente tranquille a metà classifica, le due squadre potrebbero dar vita ad un match intenso.

Benché i ducali soprattutto tra le mura amiche tendano a non concedere molti spazi arroccandosi nella propria metà campo, la sensazione è che qualche “strappo” da ambo le parti vada messo in preventivo. La fisicità e la verve realizzativa di Pellegrino, ad esempio, sono fattori da non trascurare.

I sette gol stagionali siglati dal centravanti ducale – impreziositi dal grande lavora che il bomber di Cuesta svolge spalle alla porta – rappresentano un’occasione al bacio troppo invitante per essere trascurata: l’opzione quasi marcatore con sostituto ha un suo perché.

Il mosaico tiratori si prospetta piuttosto variegato. Il fatto che Pisacane sia tentato all’idea di schierare Palestra come esterno offensivo alimenta valutazioni interessanti in chiave Over 0,5 tiro in porta plus; nella stessa scia si inserisce la tentazione Strefezza, frizzante e in palla soprattutto nelle ultime uscite.

Pellegrino quasi marcatore con sostituto; Palestra Over 0,5 tiro in porta plus, Strefezza Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 10,35 su Goldbet.