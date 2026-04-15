Pronostici Celta Vigo-Friburgo: marcatore e tiri in porta

Pronostici Celta Vigo-Friburgo: in una gara indirizzata dopo il match d’andata, ecco gli uomini decisivi al ritorno

Il tre a zero della scorsa settimana in Germania non è che lasci chissà quali speranze al Celta Vigo. Anche perché nel match di ritorno i padroni di casa saranno costretti, ipotizzando com’è giusto una partita all’arrembaggio, lasciare degli spazi al Friburgo. E quindi occhio appunto ai tedeschi.

Non ci sono quali possibilità che la qualificazione possa essere messa in discussione nella gara in terra basca. Il Friburgo è comunque una squadra che ha esperienza in campo internazionale e che ha sempre fatto bene in trasferta. Insomma, ci sono anche degli uomini importanti che si possono rivelare decisivi. E andiamo a vedere insieme quali possono essere.

Pronostici Celta Vigo-Friburgo, le nostre scelte

Una rete, giovedì sera, cosa che non è successa la scorsa settimana, la dovrebbe trovare anche il Celta Vigo che, davanti, si affiderà a Iglesias. Non segna un po’ di tempo il classe 1993, e siccome conosciamo tutti quelle che sono le sue caratteristiche, prima o poi si dovrà sbloccare. La serata è quella giusta per cercare tra le altre cose anche di alimentare i sogni di rimonta impossibili che ci sono. Esperienza, e gol, al servizio della squadra.

Il classe ’99 Jutgla, invece, è quell’uomo che dovrebbe comporre il tridente offensivo partendo dalla corsia destra. Un uomo importante nella stagione del Celta che non segna da tre partite. Ma quando lo fa, molto spesso regala doppiette. Nell’assalto che ci aspettiamo degli spagnoli almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta sono assolutamente da tenere in considerazione.

Chiudiamo il cerchio infine con l’italiano Grifo, uno dei migliori nel match d’andata. La carta d’identità non sembra un problema per questo giocatore che, almeno un tiro nello specchio, lo dovrebbe trovare.

Ricapitolando, infine: Iglesias marcatore plus, Jutgla over 1,5 tiri in porta plus e Grifo over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,44 volte la posta.