Pronostici Nottingham Forest-Porto: marcatore e tiri in porta

Pronostici Nottingham-Porto: dopo il pareggio dell’andata è tutto aperto. Ecco gli uomini che potrebbero decidere il match

Il pareggio in Portogallo, anche inaspettato per quello che dovrebbe essere il valore delle due squadre, lascia tutto aperto in questo match di ritorno. L’uno a uno, infatti, è un risultato che sì mette un poco davanti gli inglesi che giocano in casa, ma sappiamo quali sono le qualità del Porto che conduce il campionato in Patria.

Ci aspettiamo, come vi abbiamo detto nel nostro pronostico, una gara da almeno un gol per squadra e in questo articolo andiamo a vedere insieme in base alle caratteristiche dei giocatori e in base a quelli che sono i momenti di forma, chi potrebbero essere gli uomini decisivi in questa partita. Senza andare oltre nella spiegazione, entriamo proprio nel dettaglio.

Pronostici Nottingham-Porto, le scelte

Ha segnato all’andata e si è riposato nel corso della settimana per via di una squalifica. Il brasiliano William Gomes è sicuramente l’uomo in più di Farioli in questa parte della stagione. Un giocatore che potrebbe anche salutare alla fine della stagione per approdare in altre squadre più importanti in Europa. Nelle ultime cinque partite ha fatto quattro gol, sta bene. E si potrebbe ripetere senza discussioni.

Nella gara contro l’Aston Villa in campionato Igor Jesus non ha trovato lo specchio della porta ma ci ha provato da lontano. Le conclusioni in generale ci sono state ma non dentro i pali. Dovrebbe aggiustare un poco la mira, e quale gara migliore di questa, da dentro o fuori? Nessuna, ovviamente. Sì, un tiri ci sta. Così come ci sta di Williams Neco, terzino sinistro, che clamorosamente appunto nella gara di campionato dello scorso fine settimana ha trovato i pali in tre occasioni. Un’enormità per uno che gioca nel suo ruolo. Sta così bene che riesce a coniugare quantità e attenzione difensiva, oltre ad essere propositivo in attacco. E gli diamo fiducia anche noi.

Quindi, andando a ricapitolare: William Gomes marcatore plus, Igor Jesus e Williams Neco over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 17,78 volte la posta.