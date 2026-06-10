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Pronostico Malaga-Las Palmas: c’è solo da completare l’opera

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Malaga-Las Palmas è la semifinale di ritorno dei playoff per raggiungere la Liga: formazioni e pronostico

Chiediamo scusa. Non siamo infallibili e ci mancherebbe. Però quando si sbaglia è giusto metterlo in evidenza. All’andata ha vinto il Malaga – uno a zero – e noi avevamo dato una lettura diversa della semifinale d’andata dei playoff di Segunda Division. E invece il campo ha ribaltato tutto, e il Malaga adesso è davvero a un passo dalla finale.

Pronostico Malaga-Las Palmas
Pronostico Malaga-Las Palmas: c’è solo da completare l’opera (Profilo Instagram Malaga) – Ilveggente.it

L’affermazione in trasferta – il classico non c’è due senza tre perché appunto erano due le vittorie di fila della squadra che mercoledì sera giocherà in casa – è una pietra tombale su questo turno. Anche se il Las Palmas, c’è da dirlo, ha cercato in tutti i modi di riprendere il match. Non ci è riuscito e quindi dovrà avere un atteggiamento tattico molto votato all’attacco per rimettere le cose a posto. E il Malaga potrebbe riuscire a infilarsi negli spazi e a chiudere, in maniera definitiva, ogni discorso relativo alla qualificazione.

Non sarà, comunque, una partita del tutto indirizzata. Sicuramente il Malaga ha tutti i favori del pronostico e gioca per il doppio risultato. E l’unico modo crediamo noi per leggere questo match è dovuto appunto al fatto che il Las Palmas si deve aprire, cercando di rimettere in parità la questione per poi giocarsela. Ma in contropiede i padroni di casa potrebbero riuscire a colpire. Ecco, adesso noi la vediamo in questo modo.

Come vedere Malaga-Las Palmas in diretta tv e in streaming

Malaga-Las Palmas, in programma mercoledì alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti della Segunda Division spagnola. 

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Il pronostico

Crediamo che il Malaga abbia le carte in regola per completare l’opera e quindi andarsene in finale. Padroni di casa vincenti perché si potrebbero inserire negli spazi che il Las Palmas dovrà per forza di cose lasciare, anche nel finale di match, in caso.

Le probabili formazioni di Malaga-Las Palmas

MALAGA (4-2-3-1): Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Merino, Lorenzo; Larrubia, Dotor, Munoz; Chupe.
LAS PALMAS (4-4-2): Horkas; Marvin, Alex Suarez, Marmol, Clemente; Miyashiro, Amatucci, Rodriguez, Pedrola; Jese, Fuster.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

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