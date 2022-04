Berrettini e Meredith Mickelson, galeotto fu il museo: la prova schiacciante

Berrettini e Meredith Mickelson, un altro indizio sembra confermare i rumors esplosi in mattinata: inchiodati da una foto.

Non c’erano prove fotografiche. Solo voci. Ma non c’è voluto molto perché fosse proprio lui, il diretto interessato, a dare in pasto agli “affamati” di gossip qualcos’altro su cui ricamare. Un ulteriore indizio che sembrerebbe confermare l’ipotesi trapelata stamattina e l’inizio, chi lo sa, di una nuova storia d’amore.

I rumors su Matteo Berrettini, beccato in compagnia di una bellissima modella americana, hanno tenuto banco per tutta la giornata. E ora che gli elementi a supporto di questa tesi si sono addirittura moltiplicati, ci sono buone ragioni per pensare che se ne parlerà a lungo anche nei prossimi giorni.

La lei che potrebbe aver guarito il cuore ferito del gigante romano, che ha da poco detto addio ad Ajla Tomljanovic, è Meredith Mickelson, top model ed influencer da 2,6 milioni di follower. Lui non la segue sui social network – lei, invece, sì – ma la foto che ha postato qualche istante fa è la prova che mancava per chiudere il cerchio.

Berrettini e Meredith, un altro indizio appare sui social

Berrettini ha pubblicato un paio di scatti solitari, raccontando ai suoi fan di aver trascorso qualche giorno a Roma “assieme a famiglia ed amici”. “Ora è tempo di tornare a lavorare per recuperare dall’infortunio”, ha scritto ancora, sebbene non sia stata la didascalia, in questo caso, ad attirare l’attenzione dei follower, quanto piuttosto il panorama che si erge sullo sfondo della foto in questione.

Alle spalle del numero 6 del mondo c’è l’inconfondibile edificio che ospita il Museo storico della didattica Mauro Laeng. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, visto che è su di esso che affaccia l’incantevole albergo a cinque stelle in cui si è localizzato il campione, dove ipotizziamo abbia soggiornato in questi giorni trascorsi nella Capitale.

Il punto è che, tra le stories che la bella Meredith ha condiviso nella giornata di domenica, c’è una foto che ritrae la stessa identica struttura di Piazza della Repubblica. Difficile che si tratti di un caso. È molto più probabile che fossero insieme. A meno che, s’intende, la ragazza non sia uno di quegli “amici” cui il tennista fa riferimento nel post…