Berrettini, Paola Di Benedetto rompe il silenzio: che frecciata su Instagram

Berrettini, Paola Di Benedetto rompe il silenzio sulla fine della loro storia: la frecciatina della speaker su Instagram dice tutto.

Si sono regalati un weekend da sogno in Toscana. Sembrava che fossero presissimi l’uno dall’altra, ma qualcosa deve essere andato storto in questo idilliaco quadretto. Tanto che lui, il principe azzurro più ambito d’Italia, è scomparso da un giorno all’altro facendo perdere le sue tracce.

Matteo Berrettini, come riferisce il magazine Chi, ha scaricato Paola Di Benedetto all’improvviso. O meglio, tecnicamente non lo ha mai fatto. Si è limitato a svanire nel nulla, in maniera non troppo elegante, lasciando che fosse la bella speaker radiofonica a trarre le sue conclusioni.

La love story più calda dell’autunno 2022 si è sgretolata così, all’improvviso, lasciando dietro di sé una marea di punti interrogativi e di domande destinate a rimanere senza risposta. A meno che non sia lei a rompere il silenzio e a raccontare tutta la verità sul naufragio della loro relazione, s’intende.

Berrettini, Paola si sfoga sui social

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin si è già un po’ sbottonata, per la verità. Non ha parlato direttamente del bel tennista, ma ha approfittato del box delle domande su Instagram per levarsi qualche sassolino dalla scarpa e per lanciare quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina non troppo innocente a lui rivolta.

Un fan le ha chiesto come stesse e Paola ha scelto con estrema cura le parole da usare. Affinché arrivassero, presumiamo, forti e chiare all’orecchio di un certo Matteo. “Ho alti e bassi – ha confessato la Di Benedetto – A volte mi sveglio e canto sotto la doccia senza nessun motivo. Altre volte piango sotto la doccia senza nessun motivo. Sono una persona molto fortunata, ma ho anche io i miei alti e i miei bassi. È la vita”.

Nessuna dichiarazione, invece, dal canto di Berrettini. Il tennista si è chiuso in un silenzio assai strano dettato, probabilmente, dalla delusione derivante dall’ennesimo infortunio. Che sia stata la rabbia nei confronti di un destino assai crudele ad avergli fatto perdere la bussola e inducendolo a mollare la sexy speaker?