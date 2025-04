Pronostico Wolfsburg-Lipsia: una vittoria scontata

Wolfsburg-Lipsia è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è una squadra che dopo aver raggiunto la quota salvezza ha praticamente mollato. E che da tre turni a questa parte perde. I padroni di casa, il Wolfsburg, ormai hanno capito che da qui alla fine della stagione c’è poco da fare. E quindi hanno staccato la spina. E mentalmente sono già in vacanza, o quasi.

Cosa che invece non si può permettere in nessun modo il Lipsia. Dopo aver cambiato allenatore, gli ospiti, prima sono usciti dalla Coppa di Germania, battuti in semifinale dallo Stoccarda, poi hanno ripreso la corsa almeno in campionato dove ancora sono in piena lotta per un posto Champions League nella prossima stagione. Ed è evidentemente quello l’obiettivo arrivati a questo punto: partecipare alla massima competizione europea permetterebbe di avere abbastanza introiti per mantenere alto il livello della rosa, anche perché diversi elementi, Sesko su tutti, dovrebbe e potrebbero lasciare.

Fatto un resoconto, quindi, di quello che sta succedendo dentro queste due squadre, è evidente che le motivazioni enormi che ha il Lipsia faranno la differenza in questo match. Una gara che dovrebbe finire, anche con….ve lo diciamo sotto.

Come vedere Wolfsburg-Lipsia in diretta tv e streaming

Wolfsburg-Lipsia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

…Con almeno un gol per squadra e con almeno tre reti complessive. Sì, il Lipsia vincerà la partita ma un gol, come spesso succede in questa stagione, lo dovrebbe prendere comunque. Saranno gli attaccanti della formazione ospite a fare la differenza.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Lipsia

WOLFSBURG (4-3-3): Grabara; Fischer, Odogu, Vrancx, Mahele; Wimmer, Arnold, Gerhardt; Kaminski, Wind, Amoura.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Geertruida, Bitshiabu, Castello; Baku, Haidara, Kampl, Raum; Xavi; Sesko, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2